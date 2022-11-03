Motorista que avançou sinal e atingiu motociclista é condenado no ES

O acidente entre o carro e a moto aconteceu na Serra Crédito: Divulgação

A Justiça condenou um homem a indenizar um motociclista que avançou o sinal vermelho e atingiu um condutor de uma moto em um cruzamento, na Serra . Conforme o processo, a vítima foi arremessada a 10 metros do local da colisão, o que ocasionou a fratura do seu calcâneo, sendo necessário um procedimento cirúrgico no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O acidente aconteceu na altura do bairro Chácara Parreiral, na ES 010, em 1º de agosto de 2016.

Devido à fratura, o piloto da moto, segundo afirma no processo, teria ficado com dificuldade de mobilidade no pé e no tornozelo direito, precisando ser afastado por seis meses de seu trabalho. Além disso, o autor da ação alegou que o acidente resultou em prejuízos para sua motocicleta.

Diante do exposto, a juíza da 4ª Vara Cível da Serra, considerando as limitações leves da articulação do pé do autor, provocadas pelo acidente, determinou que o réu indenize a vítima em R$ 10 mil, referente aos danos estéticos.