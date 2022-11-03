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Leonel Ximenes

Motorista que avançou sinal e atingiu motociclista é condenado no ES

Vítima afirmou no processo que ficou seis meses afastada do trabalho por causa do acidente

Públicado em 

03 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O acidente entre o carro e a moto aconteceu na Serra
O acidente entre o carro e a moto aconteceu na Serra Crédito: Divulgação
A Justiça condenou um homem a indenizar um motociclista que avançou o sinal vermelho e atingiu um condutor de uma moto em um cruzamento, na Serra. Conforme o processo, a vítima foi arremessada a 10 metros do local da colisão, o que ocasionou a fratura do seu calcâneo, sendo necessário um procedimento cirúrgico no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O acidente aconteceu na altura do bairro Chácara Parreiral, na ES 010, em 1º de agosto de 2016.
Devido à fratura, o piloto da moto, segundo afirma no processo, teria ficado com dificuldade de mobilidade no pé e no tornozelo direito, precisando ser afastado por seis meses de seu trabalho. Além disso, o autor da ação alegou que o acidente resultou em prejuízos para sua motocicleta.

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Diante do exposto, a juíza da 4ª Vara Cível da Serra, considerando as limitações leves da articulação do pé do autor, provocadas pelo acidente, determinou que o réu indenize a vítima em R$ 10 mil, referente aos danos estéticos.
Além dessa indenização, a magistrada condenou o motorista do veículo causador do acidente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10 mil, em razão do impacto que o episódio causou na vida do motociclista, incluindo o afastamento de suas atividades por seis meses. O réu foi sentenciado, também, a pagar R$ 156,46, a título de danos materiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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