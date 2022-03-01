Capixabas disputam prêmio nacional em jogo que já foi proibido no ES

Quatro jovens autores capixabas estão "limpando a barra" dos RPGs no Estado. Os Jogos de Interpretação de Papéis (Role-playing Games no original) passaram por maus bocados no Espírito Santo, principalmente em Vila Velha, onde foram proibidos por uma lei municipal em 2002
. Pois 20 anos depois, a produção de livros para o gênero ganhou destaque e rendeu reconhecimento, com o quarteto concorrendo à votação para várias categorias de melhor lançamento do ano em um renomado site nacional.
O concurso é promovido pela Ludopedia, maior portal especializado em jogos de tabuleiro e RPGs do Brasil
, com mais de 115 mil usuários. Os capixabas Arthur de Andrade, Bruno Sathler, Jefferson Pimentel e Ramon Moure concorrem em quatro categorias: Melhor Título de RPG; Melhor Design Nacional de RPG; Melhor Suplemento de RPG; e Melhor Design de Suplemento de RPG.
Arthur e Ramon são responsáveis pelo As Chaves da Torre e seu suplemento Favela Sitiada; e Jefferson e Bruno são autores de Aventuras na Era Hiboriana, Bruxo - Pacto das Sombras e Licantropo - Maldição de Sangue. Todo o processo de escrita, edição e impressão dos livros é feito no Espírito Santo.
O anúncio dos concorrentes movimentou as redes sociais. Apesar de serem responsáveis por editoras pequenas, As Chaves da Torre e 101 Games, os autores saíram em busca dos votos populares. Embora ainda seja considerado um mercado de nicho, a estimativa em vendas de livros e suplementos de RPG movimenta milhões de reais por ano.