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Leonel Ximenes

Capixabas disputam prêmio nacional em jogo que já foi proibido no ES

Concurso é promovido pelo maior portal especializado em jogos de tabuleiro e RPGs do Brasil

Públicado em 

01 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jefferson Pimentel e Bruno Sathler são dois dos quatro capixabas que estão disputando o concurso
Jefferson Pimentel e Bruno Sathler são dois dos quatro capixabas que estão disputando o concurso Crédito: Divulgação
Quatro jovens autores capixabas estão "limpando a barra" dos RPGs no Estado. Os Jogos de Interpretação de Papéis (Role-playing Games no original) passaram por maus bocados no Espírito Santo, principalmente em Vila Velha, onde foram proibidos por uma lei municipal em 2002. Pois 20 anos depois, a produção de livros para o gênero ganhou destaque e rendeu reconhecimento, com o quarteto concorrendo à votação para várias categorias de melhor lançamento do ano em um renomado site nacional.
O concurso é promovido pela Ludopedia, maior portal especializado em jogos de tabuleiro e RPGs do Brasil, com mais de 115 mil usuários. Os capixabas Arthur de Andrade, Bruno Sathler, Jefferson Pimentel e Ramon Moure concorrem em quatro categorias: Melhor Título de RPG; Melhor Design Nacional de RPG; Melhor Suplemento de RPG; e Melhor Design de Suplemento de RPG.
Arthur e Ramon são responsáveis pelo As Chaves da Torre e seu suplemento Favela Sitiada; e Jefferson e Bruno são autores de Aventuras na Era Hiboriana, Bruxo - Pacto das Sombras e Licantropo - Maldição de Sangue. Todo o processo de escrita, edição e impressão dos livros é feito no Espírito Santo.

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O anúncio dos concorrentes movimentou as redes sociais. Apesar de serem responsáveis por editoras pequenas, As Chaves da Torre e 101 Games, os autores saíram em busca dos votos populares. Embora ainda seja considerado um mercado de nicho, a estimativa em vendas de livros e suplementos de RPG movimenta milhões de reais por ano.
Arthur de Andrade e Ramon Moure também estão na competição
Arthur de Andrade e Ramon Moure também estão na competição Crédito: Divulgação
Para participar da votação basta acessar https://www.ludopedia.com.br/votacao. O resultado dos premiados será anunciado em junho, no próprio site organizador.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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