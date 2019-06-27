Dupla que matou família em Guarapari durante jogo de RPG é julgada

Mayderson Vargas Mendes e Ronald Ribeiro Rodrigues, na época com 21 e 22 anos, respectivamente Crédito: Karlla Hoffmann

crime bárbaro que vitimou três pessoas de uma mesma família, em abril de 2005, os acusados Mayderson Vargas Mendes e Ronald Ribeiro Rodrigues — que na época tinham 21 e 22 anos, respectivamente — serão julgados por tribunal do júri nesta quinta-feira (27). A sessão acontece na Vara Criminal de Guarapari. A dupla é responsável por cometer um triplo homicídio na Praia do Morro, no mesmo município. Quatorze anos após oque vitimou três pessoas de uma mesma família, em abril de 2005, os acusados Mayderson Vargas Mendes e Ronald Ribeiro Rodrigues — que na época tinham 21 e 22 anos, respectivamente — serão julgados por tribunal do júri nesta quinta-feira (27). A sessão acontece na Vara Criminal de. A dupla é responsável por cometer um triplo homicídio na, no mesmo município.

RPG (Role-Playing-Game) que era disputado entre Mayderson, Ronald e Thiago Guedes, uma das vítimas. Será autorizada a entrada de jornalistas para assistir à sessão do júri, mas não serão permitidas imagens do julgamento, nem a entrada de câmeras no local, devendo estas permanecerem na área externa do Fórum. O crime que vitimou pai, mãe e filho teve grande repercussão na imprensa na época. Os réus alegaram na época que o crime teria sido motivado para dar continuidade a um jogo deque era disputado entre Mayderson, Ronald e Thiago Guedes, uma das vítimas. Será autorizada a entrada de jornalistas para assistir à sessão do júri, mas não serão permitidas imagens do julgamento, nem a entrada de câmeras no local, devendo estas permanecerem na área externa do Fórum.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a decisão de pronunciar os réus e levá-los a júri popular foi proferida em 2010, mas a defesa dos acusados apresentaram diversos recursos. De acordo com o, a decisão de pronunciar os réus e levá-los a júri popular foi proferida em 2010, mas a defesa dos acusados apresentaram diversos recursos.

O CRIME

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, no dia 26 de abril de 2005, por volta das 20h30, os denunciados, depois de amarrar as mãos das vítimas e obrigá-los a tomar uma dose bastante forte de um psicotrópico, concretizaram o plano de matar a família.

Morreram o aposentado Douglas Augusto Guedes, de 52 anos, sua esposa, a corretora de imóveis Heloísa Helena Andrade Guedes, de 42 anos, e o filho do casal, Thiago Andrade Guedes, de 22 anos.

Os réus utilizaram tanto um revólver marca Taurus calibre 32, comprado dois meses antes e utilizado para desferir os tiros no ouvido direito de cada um, causando-lhes as lesões determinantes de suas mortes.

Em seguida, de acordo com o MPES, os dois acusados furtaram diversos objetos da casa, entre eles, um DVD, material escolar, roupas e calçados de Thiago e de seu pai, dois relógios, uma pulseira, um computador, telefones celulares, cartões de banco e outros pertences das vítimas. Após o crime, os denunciados teriam, ainda, efetuados vários saques na conta de uma das vítimas.

FINALIDADE DE CONTINUAR JOGO

De acordo com o inquérito policial que instruiu a denúncia do MPES, os denunciados foram à casa das vítimas com a finalidade de continuar um jogo de RPG que haviam iniciado uma semana antes.

Mayderson teria chegado primeiro, sendo recebido pelos pais de Thiago, que autorizou a sua entrada, como de costume, já que ele era amigo de seu filho único há três anos e estaria acostumado até mesmo a dormir na casa. Ele se dirigiu ao quarto do rapaz que não teria demorado a chegar.

Mayderson Vargas, preso acusado de assassinar família Guedes Crédito: Marcos Fernandez

Em seguida, teria chegado o segundo denunciado, Ronald, que estaria indo àquela casa pela primeira vez. Também segundo o inquérito, eles não teriam jogado nenhum jogo específico de RPG, mas inventado eles mesmos o roteiro, no qual Thiago e sua família deveriam morrer, e a prova de que isso é verdade é que os acusados foram para a casa da família já portando um revólver.

Depois de iniciado o jogo, ainda de acordo com o inquérito, a dupla teria concretizado o plano que havia sido tramado antes. Primeiro tomando de Thiago o cartão de crédito e senha.

Em seguida, o réu Mayderson teria se dirigido ao caixa eletrônico e efetuado um saque no valor de R$ 1 mil da conta do rapaz, passando, em seguida, em uma farmácia para comprar o psicotrópico. E, após isso, retornado à casa das vítimas.

Utilizando o revólver que portavam, os réus teriam rendido os pais de Thiago, que estavam na sala, vendo televisão, amarrado suas mãos e os obrigado a ingerir os comprimidos de psicotrópico com água.

Em seguida, teriam passado fita adesiva na boca das vítimas para que não gritassem e nem vomitassem o remédio que engoliram. O filho do casal teve também suas mãos amarradas para trás e foi, igualmente, obrigado a ingerir os comprimidos com água, sendo levado para seu quarto, onde deitou em sua cama.

VÍTIMA SABIA QUE IA MORRER

Em depoimento à polícia, Mayderson e Ronald contaram que começaram a jogar RPG por volta das 20h40, do dia 26 de abril de 2005, na casa de Thiago, juntamente com a vítima. Segundo eles, a história foi criada pelos próprios componentes, em que Ronald vivia o personagem de um mago, e também narrava o jogo, Mayderson seria um advogado demoníaco e Thiago seria Flávio, um policial. O jogo durou cerca de cinco horas, quando a vítima acabou perdendo e, como penalidade, deveria morrer dormindo, com a família.

Por volta da 1h30, os três foram até o quarto do casal, onde a corretora de imóveis Heloísa Helena Andrade Guedes, 42, dormia e amarram os braços dela com fita adesiva. Depois a obrigaram a tomar um sonífero. Eles seguiram até a cozinha, onde o aposentado Douglas Augusto Guedes, 52, estava e exigiram que ele tomasse o sonífero e deitasse no chão do quarto de Thiago.

O pai foi o primeiro a morrer, com um tiro na cabeça. Depois foi a vez de Heloísa, da mesma forma. Thiago, sabendo que também ia morrer, sentou na própria cama, deixou que os companheiros o amarrassem e também tomou o sonífero. A polícia disse que, antes de matar Thiago, Mayderson teria ido até um caixa, em um shopping da Praia do Morro, com a senha da conta de Thiago e teria sacado R$ 1 mil.

Quando Mayderson retornou para o local do crime, Thiago já havia dormido, e foi atingido por dois tiros também na cabeça. Os dois réus acusam um ao outro de ser autor dos disparos. Após as mortes, o jogo continuou, e eles fizeram várias apostas com o dinheiro sacado e com outros objetos da casa. De acordo com um investigador, quando Mayderson e Ronald se encontraram na delegacia, teriam dito um para o outro que o jogo continuava. Eles disseram que estavam vivendo uma fantasia e achavam que os membros da família não morreriam de verdade.

RPG

Criação

O RPG, sigla de Role-Playing Game (Jogo de Interpretação de Papéis), foi criado nos Estados Unidos em 1974 por Gary Gygax e Dave Arneson, dois estudantes de História, na cidade de Lake Geneva, Wisconsin. Eles eram fãs de jogos de guerra, conhecidos como os “war games”, mas com temáticas medievais. Não a Idade Média verdadeira e histórica, mas uma era medieval num mundo fantasioso.

Participantes

Não há um número máximo de participantes permitidos, mas muitos jogadores podem querer agir ao mesmo tempo, complicando o trabalho do mestre, que tem que fazer a resolução de todas as ações. Um número ideal são cinco participantes — quatro jogadores e um mestre.

Competição