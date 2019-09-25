Capixaba vira presidente da República na Carteira de Trabalho digital

Um cidadão capixaba baixou o aplicativo da Carteira de Trabalho digital e, ao conferir seu histórico trabalhista, se surpreendeu com um dos registros. É que no app sua ocupação atual de professor da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) foi alterada para a de "Presidente da República".

Pelo registro digital, o salário do "presidente da República" é de apenas R$ 367,06. Crédito: Internauta Gazeta Online

Curiosamente, na Carteira de Trabalho digital o salário deste "presidente" não está muito bom: apenas R$ 367,06, bem abaixo do mínimo (que já é pouco). Algum candidato se habilita?

Este vídeo pode te interessar

"Mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto for presidente vou priorizar a educação", promete o "chefe de governo", que prefere não ser identificado (certamente o temor não é por causa do Imposto de Renda).

A Gazeta integra o Saiba mais