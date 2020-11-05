Candidata na Serra acusa associação empresarial de machismo

Gracimeri é candidata a prefeita da Serra pelo PSC Crédito: Divulgação

Um das duas mulheres candidatas a prefeito da Serra, Gracimeri Gaviorno (PSC) está acusando a Associação dos Empresários da Serra (Ases) de ser parcial e machista por não convidá-la a participar do evento virtual “Encontro com os Candidatos a Prefeito”, que será realizado na próxima segunda-feira (9).

Vão participar do evento quatro candidatos: Bruno Lamas (PSB), Fábio Duarte (Rede), Vandinho Leite (PSDB) e Sérgio Vidigal (PDT). Cada um deles será sabatinado individualmente, durante uma hora, das 17h às 19h, com transmissão pelo Youtube da Ases.

A outra candidata que não foi convidada é Luciana Malini, do PP. Não participarão também Alexandre Xambinho (PL), Delegado Federal Márcio (MDB) e Ebinho (PCdoB).

“É lamentável que uma associação tão bem conceituada como a Ases deixe de lado os braços norteadores da democracia e da valorização da mulher. Convidar apenas alguns candidatos para falar sobre os projetos que possuem para a cidade demonstra falta de compromisso com o município, além de ir de encontro a todas as outras instituições que realizaram o mesmo debate”, reclama Gracimeri, que é delegada de polícia.

A candidata do PSC considerou “machista” a atitude da associação empresarial: “Causa estranheza que todos os entrevistados são homens. A Serra conta com duas mulheres candidatas à prefeitura. Acreditamos que uma decisão tão parcial e machista não tenha sido discutida com todos os associados da ilustre Associação de Empresários”, afirmou.

O QUE DIZ A ASSOCIAÇÃO

Em nota à coluna, a Ases alega que levou em conta o resultado das pesquisas eleitorais para definir os participantes do debate: “O critério de convite para o encontro de candidatos a prefeito da Serra ateve-se estritamente à informação objetiva das pesquisas e considerando já no limite até a quarta colocação do candidato nas pesquisas de intenção de voto”.