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Leonel Ximenes

Candidata na Serra acusa associação empresarial de machismo

Gracimeri Gaviorno não foi convidada para participar de encontro com candidatos a prefeito promovido pela Ases

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 15:57

Públicado em 

05 nov 2020 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gracimeri é candidata a prefeita da Serra pelo PSC
Gracimeri é candidata a prefeita da Serra pelo PSC Crédito: Divulgação
Um das duas mulheres candidatas a prefeito da Serra, Gracimeri Gaviorno (PSC) está acusando a Associação dos Empresários da Serra (Ases) de ser parcial e machista por não convidá-la a participar do evento virtual “Encontro com os Candidatos a Prefeito”, que será realizado na próxima segunda-feira (9).
Vão participar do evento quatro candidatos: Bruno Lamas (PSB), Fábio Duarte (Rede), Vandinho Leite (PSDB) e Sérgio Vidigal (PDT). Cada um deles será sabatinado individualmente, durante uma hora, das 17h às 19h, com transmissão pelo Youtube da Ases.
A outra candidata que não foi convidada é Luciana Malini, do PP. Não participarão também Alexandre Xambinho (PL), Delegado Federal Márcio (MDB) e Ebinho (PCdoB).
“É lamentável que uma associação tão bem conceituada como a Ases deixe de lado os braços norteadores da democracia e da valorização da mulher. Convidar apenas alguns candidatos para falar sobre os projetos que possuem para a cidade demonstra falta de compromisso com o município, além de ir de encontro a todas as outras instituições que realizaram o mesmo debate”, reclama Gracimeri, que é delegada de polícia.
A candidata do PSC considerou “machista” a atitude da associação empresarial: “Causa estranheza que todos os entrevistados são homens. A Serra conta com duas mulheres candidatas à prefeitura. Acreditamos que uma decisão tão parcial e machista não tenha sido discutida com todos os associados da ilustre Associação de Empresários”, afirmou.

O QUE DIZ A ASSOCIAÇÃO

Em nota à coluna, a Ases alega que levou em conta o resultado das pesquisas eleitorais para definir os participantes do debate: “O critério de convite para o encontro de candidatos a prefeito da Serra ateve-se estritamente à informação objetiva das pesquisas e considerando já no limite até a quarta colocação do candidato nas pesquisas de intenção de voto”.
A associação refutou a acusação de machismo feita por Gracimeri à entidade. “Atribuir qualquer outro critério a essa escolha é inferência particular, principalmente quando refere-se à questão de gênero, aspecto que a entidade não considera principalmente pela relevância da mulheres em seus quadros diretivos e de associados. O critério cumpre estritamente o propósito de assegurar a efetividade e a funcionalidade dessa iniciativa”, finalizou a Ases.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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