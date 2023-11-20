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Leonel Ximenes

Campanha pelos pobres: doação de cestas básicas cai à metade no ES

Mais de 15 mil famílias em extrema pobreza estão cadastradas na Arquidiocese de Vitória

Públicado em 

20 nov 2023 às 18:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tapete de Corpus Christi
Tapete de Corpus Christi confeccionados com itens de 25 cestas básicas doadas na Igreja Católica do bairro Guaranhuns, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Onde falta solidariedade, falta pão. A Campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória, tem sofrido com a redução das doações permanentes e precisa cada vez mais do compromisso financeiro de mais colaboradores.
Até março deste ano eram 2,5 mil cestas básicas entregues mensalmente, mas o número caiu drasticamente para 1,2 mil cestas mensais a partir de maio, ao custo de R$ 86 mil por mês.
São mais de 15 mil famílias em extrema pobreza cadastradas na arquidiocese, que vivem nos nove municípios atendidos pela campanha. Para atender a toda essa demanda seria necessária uma arrecadação de R$ 1,1 milhão por mês, segundo cálculos da organização da campanha.

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Desde 2021, quando a campanha foi iniciada, já foram entregues 75 mil cestas básicas às famílias carentes.
No Espírito Santo, mais de 300 mil famílias convivem com o risco de não ter o que comer diariamente. Os dados são do Inquérito Nacional da Insegurança Alimentar no Brasil, divulgado no fim do ano passado.

JORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Na semana passada, a Igreja Católica em todo o mundo intensificou as ações de solidariedade em meio à Jornada Mundial dos Pobres, idealizada pelo papa Francisco.
Na Arquidiocese de Vitória, a articulação dessas ações ocorre por meio da Campanha Paz e Pão. As informações são disponibilizadas no site www.pazepao.com.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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