Campanha pelos pobres: doação de cestas básicas cai à metade no ES

Tapete de Corpus Christi confeccionados com itens de 25 cestas básicas doadas na Igreja Católica do bairro Guaranhuns, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Onde falta solidariedade, falta pão. A Campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória , tem sofrido com a redução das doações permanentes e precisa cada vez mais do compromisso financeiro de mais colaboradores.

Até março deste ano eram 2,5 mil cestas básicas entregues mensalmente, mas o número caiu drasticamente para 1,2 mil cestas mensais a partir de maio, ao custo de R$ 86 mil por mês.

São mais de 15 mil famílias em extrema pobreza cadastradas na arquidiocese, que vivem nos nove municípios atendidos pela campanha. Para atender a toda essa demanda seria necessária uma arrecadação de R$ 1,1 milhão por mês, segundo cálculos da organização da campanha.

Desde 2021, quando a campanha foi iniciada, já foram entregues 75 mil cestas básicas às famílias carentes.

No Espírito Santo, mais de 300 mil famílias convivem com o risco de não ter o que comer diariamente. Os dados são do Inquérito Nacional da Insegurança Alimentar no Brasil, divulgado no fim do ano passado.

JORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Na semana passada, a Igreja Católica em todo o mundo intensificou as ações de solidariedade em meio à Jornada Mundial dos Pobres, idealizada pelo papa Francisco