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Leonel Ximenes

Câmara de Vitória vai descontar salário de quem se atrasar ou faltar

Públicado em 

23 abr 2019 às 22:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão na Câmara de Vitória: mais rigor contra os vereadores que faltam ou atrasam. Crédito: Gazeta Online
Por oito votos a cinco, a Câmara de Vitória aprovou nesta terça (23) o projeto de resolução do vereador Roberto Martins (PTB) que pune, com desconto de 1/30 avos do salário para faltas e proporcional para o atraso, os vereadores que não estejam presentes na abertura da ordem do dia das sessões do Legislativo.  
O vereador pode perder até R$ 287,38 de salário referente a um dia de trabalho. Se atrasar mais de 15 minutos perde metade desse valor
De acordo com a nova norma, os parlamentares são obrigados a atestar a frequência no começo da sessão e no início da ordem do dia. Serão punidas não apenas as faltas, mas também os atrasos no início dos trabalhos legislativos. A tolerância será de 15 minutos, como é de praxe para a maioria dos trabalhadores.
"Essa resolução vem ao encontro do anseio da população, que pede que o vereador seja tratado como um trabalhador comum, sem privilégios para faltas e atrasos", diz Roberto Martins.
Votaram a favor, além do autor do projeto, os vereadores Sandro Parrini, Vinícius Simões, Davi Esmael, Max da Mata, Mazinho dos Anjos, Leonil e Deninho.
Foram contra Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira e Amaral. O presidente da CMV, Cléber Félix, não votou, como prevê o regimento, mas se declarou favorável à matéria.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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