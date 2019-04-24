Câmara de Vitória vai descontar salário de quem se atrasar ou faltar

Sessão na Câmara de Vitória: mais rigor contra os vereadores que faltam ou atrasam. Crédito: Gazeta Online

Por oito votos a cinco, a Câmara de Vitória aprovou nesta terça (23) o projeto de resolução do vereador Roberto Martins (PTB) que pune, com desconto de 1/30 avos do salário para faltas e proporcional para o atraso, os vereadores que não estejam presentes na abertura da ordem do dia das sessões do Legislativo.

O vereador pode perder até R$ 287,38 de salário referente a um dia de trabalho. Se atrasar mais de 15 minutos perde metade desse valor

De acordo com a nova norma, os parlamentares são obrigados a atestar a frequência no começo da sessão e no início da ordem do dia. Serão punidas não apenas as faltas, mas também os atrasos no início dos trabalhos legislativos. A tolerância será de 15 minutos, como é de praxe para a maioria dos trabalhadores.

"Essa resolução vem ao encontro do anseio da população, que pede que o vereador seja tratado como um trabalhador comum, sem privilégios para faltas e atrasos", diz Roberto Martins.

Votaram a favor, além do autor do projeto, os vereadores Sandro Parrini, Vinícius Simões, Davi Esmael, Max da Mata, Mazinho dos Anjos, Leonil e Deninho.