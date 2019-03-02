Câmara de Vitória vai acabar com limpeza antes dos feriadões

Presidente da Câmara, Cléber Félix, alegou que a limpeza na véspera dos feriadões estava previsto em contrato, o que não conseguiu provar. Crédito: Divulgação

A Câmara de Vitória não vai mais paralisar suas atividades por causa da limpeza das caixas d’água na véspera dos feriadões. Segundo o presidente da Casa, Cléber Félix (PP), a limpeza e os reparos hidráulicos passarão a ser feitos aos sábados ou durante as folgas para que não prejudiquem a rotina do Legislativo.

Feriadão esticado

Conforme a coluna mostrou , a CMV não funcionou nesta sexta (véspera do feriadão de Carnaval) para que – segundo a direção da Casa – fossem feitos reparos na bomba d’água, desinfecção dos reservatórios e limpeza na fachada do prédio.

Divergência

A decisão de fechar a Câmara, entretanto, não agradou ao vereador Leonil (PPS), que manteve seu gabinete funcionando por considerar a medida um desrespeito à população.

É lenda?

Félix chegou a alegar que a limpeza na véspera dos feriadões estava previsto em contrato com a prestadora do serviço, mas, instado pela coluna, o vereador não conseguiu encontrar no documento nada a respeito.

A indicação

O deputado Emílio Mameri (PSDB) solicitou ontem ao governador Casagrande (PSB) um estudo para que as concessionárias de rodovias no Estado passem a receber o pagamento com cartões de débito, crédito ou aplicativo.

O constrangimento

O parlamentar tomou a iniciativa após ler ontem na coluna que uma motorista teve que retornar para Vila Velha para pegar dinheiro (que ela havia esquecido), pois não conseguiu pagar o pedágio com cartão.

Penta sofrido

A Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Adjacências (Assemples) está lançando, com um outdoor, a campanha “12/3/2019 – Cinco anos de sofrimento”.

Carecas, uni-vos!

Um tradicional remédio utilizado pelos carecas (quem precisa disso, gente?) caiu de preço numa rede de farmácias do Estado.

Carnificina

Aracruz começa a folia sem muito o que comemorar. Em dois meses, a cidade do Norte do Estado de apenas 99 mil habitantes acumula 10 homicídios dolosos – média de um crime do tipo a cada seis dias.

+900%

No mesmo período do ano anterior, houve apenas um homicídio no balneário. Um aumento de 900% em um quesito que ninguém deseja.

O bom exemplo

O bom exemplo vem da Serra, que teve o melhor resultado para fevereiro em 23 anos. No mês passado aconteceram 12 homicídios na cidade, o menor número de mortes desde 1996, quando houve 17 assassinatos.

O bom exemplo 2

Aliás, nos dois primeiros meses deste ano a Serra teve 20 homicídios a menos que no primeiro bimestre do ano passado: foi de 48 para 28.

Na pista

O empresário Nerleo Caus, ex-secretário estadual do Turismo, já está trabalhando para ser o candidato do PSDB a prefeito de Vila Velha.

Vovôs, uni-vos!

O deputado Dr. Hércules (MDB) apresentou projeto de lei que proíbe as instituições financeiras de celebrarem, via ligação telefônica, empréstimos com aposentados e pensionistas.

Alívio no bolso

O Conselho Federal da OAB diz que vai estender o programa Anuidade Zero, que começou em Pernambuco, para todo o país.

Desumanização

Nas redes sociais, teve gente que chegou a comemorar a morte do neto do ex-presidente Lula. Essa gente merece desprezo e repúdio. Triste.

Capirioca

Cervejaria lançou uma cerveja de nome “Capixaba”, mas estampou no rótulo os Arcos da Lapa, do Rio.

Na ativa

Comandante do 38º BI, o tenente-coronel Melo informa que 140 novos recrutas foram incorporados ontem ao batalhão.

Alô, dr. Sérgio Moro!