Câmara de Vitória vai acabar com limpeza antes dos feriadões

Presidente da Câmara, Cléber Félix, alegou que a limpeza na véspera dos feriadões estava previsto em contrato, o que não conseguiu provar.Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória não vai mais paralisar suas atividades por causa da limpeza das caixas d’água na véspera dos feriadões. Segundo o presidente da Casa, Cléber Félix (PP), a limpeza e os reparos hidráulicos passarão a ser feitos aos sábados ou durante as folgas para que não prejudiquem a rotina do Legislativo.
Feriadão esticado
Conforme a coluna mostrou, a CMV não funcionou nesta sexta (véspera do feriadão de Carnaval) para que – segundo a direção da Casa – fossem feitos reparos na bomba d’água, desinfecção dos reservatórios e limpeza na fachada do prédio.
Divergência
A decisão de fechar a Câmara, entretanto, não agradou ao vereador Leonil (PPS), que manteve seu gabinete funcionando por considerar a medida um desrespeito à população.
É lenda?
Félix chegou a alegar que a limpeza na véspera dos feriadões estava previsto em contrato com a prestadora do serviço, mas, instado pela coluna, o vereador não conseguiu encontrar no documento nada a respeito.
A indicação
O deputado Emílio Mameri (PSDB) solicitou ontem ao governador Casagrande (PSB) um estudo para que as concessionárias de rodovias no Estado passem a receber o pagamento com cartões de débito, crédito ou aplicativo.
O constrangimento
O parlamentar tomou a iniciativa após ler ontem na coluna que uma motorista teve que retornar para Vila Velha para pegar dinheiro (que ela havia esquecido), pois não conseguiu pagar o pedágio com cartão.
Penta sofrido
A Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Adjacências (Assemples) está lançando, com um outdoor, a campanha “12/3/2019 – Cinco anos de sofrimento”.
Carecas, uni-vos!
Um tradicional remédio utilizado pelos carecas (quem precisa disso, gente?) caiu de preço numa rede de farmácias do Estado.
Carnificina
Aracruz começa a folia sem muito o que comemorar. Em dois meses, a cidade do Norte do Estado de apenas 99 mil habitantes acumula 10 homicídios dolosos – média de um crime do tipo a cada seis dias.
+900%
No mesmo período do ano anterior, houve apenas um homicídio no balneário. Um aumento de 900% em um quesito que ninguém deseja.
O bom exemplo
O bom exemplo vem da Serra, que teve o melhor resultado para fevereiro em 23 anos. No mês passado aconteceram 12 homicídios na cidade, o menor número de mortes desde 1996, quando houve 17 assassinatos.
O bom exemplo 2
Aliás, nos dois primeiros meses deste ano a Serra teve 20 homicídios a menos que no primeiro bimestre do ano passado: foi de 48 para 28.
Na pista
O empresário Nerleo Caus, ex-secretário estadual do Turismo, já está trabalhando para ser o candidato do PSDB a prefeito de Vila Velha.
Vovôs, uni-vos!
O deputado Dr. Hércules (MDB) apresentou projeto de lei que proíbe as instituições financeiras de celebrarem, via ligação telefônica, empréstimos com aposentados e pensionistas.
Alívio no bolso
O Conselho Federal da OAB diz que vai estender o programa Anuidade Zero, que começou em Pernambuco, para todo o país.
Desumanização
Nas redes sociais, teve gente que chegou a comemorar a morte do neto do ex-presidente Lula. Essa gente merece desprezo e repúdio. Triste.
Capirioca
Cervejaria lançou uma cerveja de nome “Capixaba”, mas estampou no rótulo os Arcos da Lapa, do Rio.
Na ativa
Comandante do 38º BI, o tenente-coronel Melo informa que 140 novos recrutas foram incorporados ontem ao batalhão.
Alô, dr. Sérgio Moro!
Não está com vontade de voltar para a magistratura?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.