Câmara de Cariacica segura votação de PDM

Fundamental para planejar o desenvolvimento de uma cidade, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Cariacica está há quase dois anos esperando por votação na Câmara.

Não cumpriu

O projeto foi para o Legislativo municipal em novembro de 2017 e, depois de um ano, ainda não havia sido apreciado pelos vereadores. Na ocasião, a proposta era avaliada pela Procuradoria, e a Câmara prometeu fazer a votação até março de 2019, prazo que não foi cumprido.

Prejuízos

Comerciantes e empresários ressaltam que a demora só faz aumentar os prejuízos para o município por estar em vigor uma legislação descolada com a necessidades locais, desde quando foi elaborada há 12 anos.

Nova promessa

Agora, a Câmara Municipal diz que a votação em plenário será feita no retorno do recesso, em agosto. É esperar para ver!

Renovação da frota

Sob a justificativa de renovação da frota de veículos para a administração municipal, a Prefeitura de Pancas acabou de adquirir um Corolla, no valor de R$ 106 mil, para o gabinete do prefeito Sidiclei Giles de Andrade.

Mas e a Educação?

Pancas é um dos 21 municípios do Estado que, segundo relatório do Tribunal de Contas, não tinham cumprido metas do Plano Nacional de Educação (PNE) em relação à oferta de vagas na educação infantil e plano de carreira para os professores.

Só no papel

O Fundo Municipal de Combate à Corrupção, criado há quase um ano em Vitória, ainda não saiu do papel. Ao responder a um pedido de informação do vereador Mazinho dos Anjos, a prefeitura disse que a administração está na fase de criação do CNPJ junto à Receita Federal.

Mais controle

A criação do fundo é para, entre outras medidas, manter o sistema de controle interno e coibir a prática de corrupção. Não deveria demorar tanto a entrar em operação.

Arte no ponto

O grafiteiro Anderson Moska, com experiências artísticas no Chile, Argentina e Uruguai, colocou mais cor em um ponto de ônibus, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Além de preencher com sua arte um espaço que não tinha qualquer atrativo, ainda reforçou uma mensagem educativa ao usar a coleta seletiva como tema do seu trabalho.

Prioridades

Antes do recesso parlamentar, o deputado Coronel Quintino apresentou uma indicação, digamos, singular: a inclusão de imagens de estrela do Norte do município de Castelo no vídeo do Hino Nacional nos eventos do governo.

Comitiva

O presidente da Findes, Léo de Castro, propôs e o governador Renato Casagrande topou: vai liderar uma comitiva de políticos e empresários rumo a Brasília.

Na porta de quem?

O grupo vai bater à porta do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para cobrar agilidade na resposta para a proposta de revisão do contrato da Eco101.

Duplicar é preciso

A conclusão das obras de duplicação da BR 101 é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado.

Apoio às vítimas

Agora é lei! Na Serra, 5% do total de moradias de programas habitacionais devem ser destinados às mulheres que sofreram violência doméstica ou tentativa de feminicídio.

Dependência econômica

Muitas vítimas têm dificuldade de deixar seus agressores em razão da dependência econômica, e esse passará a ser um critério na seleção de beneficiárias, que será feita pela Secretaria de Assistência Social.

Do corte...

Mais de 5 mil pessoas estavam na iminência de ficar sem o atendimento da Defensoria Pública da União (DPU) em Linhares, que presta assistência sobretudo na área previdenciária, com o indicativo de fechamento da unidade ainda neste mês.

...Ao alívio

O problema é que a manutenção do serviço das DPUs no país é garantida pela cessão de funcionários de outros órgãos. Mas uma Medida Provisória assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro garante a permanência dos servidores até uma solução definitiva para o quadro de pessoal.

De quina pra lua

Para comemorar os 50 anos da primeira vez que o homem pisou na lua, hoje tem observação do céu com telescópios no planetário da Ufes, a partir das 18 horas. Também haverá debate sobre o legado dessa conquista.

