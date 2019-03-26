Cai número de árvores por km de calçada em Vitória

Horto de Maruípe, uma das áreas verdes da Capital. Crédito: Divulgação

Cidade do pó preto, a Capital registrou uma queda do número de árvores por quilômetro de calçada, de acordo com dados do portal do Observatório de Indicadores da Cidade de Vitória. A queda de 2017 para 2018 foi vertiginosa.

Como é calculado

Se em 2017 o indicador era de 25,94, no ano passado o índice passou para 20,72. O resultado é obtido a partir do cálculo da quantidade de árvores dividida pelo total de quilometragem de calçadas existentes em Vitória.

Amarelou

Aliás, Vitória ficou mal na fita também no item “áreas verdes por 100 mil habitantes”. Segundo o Observatório da própria PMV, o índice caiu nos últimos anos: de 852,55 em 2015, passou para 843,82 em 2016 e 835,49 em 2017 (último dado).

Lula na mira

Começou a tramitar na Assembleia o projeto do deputado Capitão Assumção (PSL) que revoga o título de Cidadão Espírito-Santense de Lula. A honraria foi concedida pelo deputado petista Cláudio Vereza em 2009.

A via-crúcis

Seu Bimar ganhou casa nova, mas não teve o problema resolvido. Doze dias depois de sua história ter sido contada na coluna, ele foi transferido na noite de quinta-feira para um leito no Hospital Estadual de Vila Velha, antigo Hospital dos Ferroviários.

Sem rumo

No novo hospital, ele ainda aguarda a ação do Estado para finalmente voltar a ter uma vida normal, depois de ter sido deixado no Hospital São Lucas, sem identificação.

Contas abertas

A Findes se tornou a primeira Federação de Indústrias do Brasil a definir como obrigatória a transparência dos dados financeiros da administração e de gastos no cartão corporativo.

É só clicar

Os dados financeiros de 2018, bem como os gastos com o cartão corporativo do último período, já estão disponíveis para consulta no site da Federação (www.findes.org.br).

Ler é libertador

As Comissões de Direitos Humanos, Direitos Sociais e da Mulher Advogada da OAB-ES promoveram um debate cuja entrada foi a doação de um livro. Todos os 40 exemplares arrecadados serão doados a internas da Penitenciária Feminina de Cariacica.

Viva o Papo!

Édson Papo Furado, baluarte do samba capixaba, fez 80 anos ontem. No perfil dele nas redes sociais está escrito que é formado na instituição de ensino “Carnaval Capixaba” e que frequentou a “Escola da Vida”.

O mundo no ES

A Vitória Stone Fair, realizada em fevereiro, comprovou a força do turismo de negócios no Espírito Santo. A feira recebeu 15,2 mil visitantes, sendo 1.156 estrangeiros de 51 países de todo os continentes.

Conexões

A nora do vereador da Serra Nacib Haddad, Gabriella Guimarães Silvério, foi nomeada pelo presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix, no cargo de coordenador de Comissões. Vai receber R$ 4.068,89 de salário.

Fecharam

No dia 17 de janeiro, Nacib e Cleber se reuniram no gabinete da presidência da CMV para, segundo informaram, “fechar parcerias”

Outras conexões

As nomeações continuam nos municípios. Neuziane da Silva Lucas, filha do presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas, foi nomeada pelo prefeito Juninho para o cargo de assessor administrativo na Secretaria Municipal de Gestão.

Não pode!

Questionado pela coluna se estava confortável com a nomeação, César Lucas reagiu inicialmente com irritação. “Estou indo atrás dela. Não é indicação minha!”.

Agora pode!

Menos de 15 minutos depois, o vereador retornou: “Acabei de sair da casa dela. Foi o secretário de Administração que a chamou de volta. Ele está precisando dela na área técnica. Pode confirmar com ele”.

Discurso analógico

Muito fofa

Ontem, no começo da noite, na Av. Américo Buaiz, uma mulher vestida de forma elegante, saia de tamanho médio para grande, meia-calça e sapatilha estava indo de patinete elétrico para o seu destino.

Xô, corrupção!

O advogado e contador capixaba Haroldo Santos Filho foi eleito para ocupar uma diretoria da Secretaria Executiva do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), cuja sede é em Brasília. Mandato de três anos.

Voltou

Fora, Temer!

Alô, Panamá!