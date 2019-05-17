Cada preso no ES custa 3,5 salários mínimos por mês

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha: custo mensal dos presos chega a R$ 82 milhões. Crédito: Divulgação

Cada um dos 23.524 internos do sistema prisional do Estado custa R$ 3.493 por mês, o equivalente a três vezes e meia o salário mínimo vigente no país. No total, são mais de R$ 82 milhões mensais de custo. O déficit no sistema chegou a 9.661 vagas. Os dados são de abril.

Tráfico lidera

O tráfico é o principal motivo de entrada de internos nos presídios do Estado. Em abril, 461 foram parar nas cadeias por causa desse tipo de crime, sendo 416 homens e 45 mulheres. Roubos e homicídios vêm em segundo lugar com 228.

Crianças, uni-vos!

O deputado estadual capitão Assumção (PSL) pediu ao Ministério Público Estadual que investigue a participação de crianças e adolescentes nas manifestações de quarta-feira contra os cortes de verbas da Educação.

E se...

Surgiu uma dúvida: se as crianças e adolescentes estivessem nas ruas apoiando o governo Bolsonaro, o diligente parlamentar do PSL também pediria investigação do MP?

Sinal verde

Célia Lúcia Vieira, irmã do diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, foi nomeada gerente de Economia da Saúde e Inovação (o que é isso, gente?) da Sesa . Salário de R$ 5.742.

O prejuízo

A Assembleia vai gastar cerca de R$ 4,5 mil para recompor paredes, painéis e escadarias de mármore pichadas durante a manifestação contra o corte de verbas para a Educação.

O nosso prejuízo

Lembrando aos vândalos que esse dinheiro – meu, seu, de todos nós – poderia estar sendo usado na... Educação.

Excesso de patriotas

Na quarta-feira, em frente ao Edifício Fábio Ruschi, pertencente ao governo do Estado, quatro servidores manuseavam as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e de Vitória.

Perigo no IBGE

Bolsonaro novamente criticou a metodologia usada pelo IBGE para medir o desemprego. O perigo é o presidente demitir servidores do Instituto e acabar aumentando o... desemprego.

Perigo no IBGE 2

Ou, daqui a pouco, vão acabar criando o novo IBGE, o Instituto Bolsonaro de Geografia e Estatística.

Deus na Ufes

A Ufes vai criar o curso de Ciências da Religião.

Calado, um poeta

Guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho prometeu ficar um tempo calado e não se meter na política brasileira.

O precursor

A Força Nacional de Segurança ainda não chegou a Cariacica, mas o vice-prefeito, Nilton Basílio, que está em Brasília, já posou ao lado de um micro-ônibus da corporação. A foto está nas redes sociais.

Dom Basílio III

Aliás, nessa postagem o vice de Cariacica chama a Força de “Guarda” Nacional. Seria saudades do Império?

Forno desligado

O imóvel onde fica o Zé da Pizza, tradicional pizzaria da Praia de Santa Helena, em Vitória, está com anúncio de “vendo”.

Apague, governador

O vereador e professor de História Vinícius Simões (PPS) mobilizou outros 13 vereadores da Câmara de Vitória para pedir a Casagrande (PSB) que mande apagar as mensagens nazistas e satânicas em um muro no interior de Dores do Rio Preto.

Apague, governador 2

O vereador Davi Esmael (PSB) foi o único que não assinou. No ofício enviado ao governador, os nobres edis citaram a foto do muro da vergonha, publicada na coluna na última terça.

Não muda

A Câmara de Vitória rejeitou o projeto do vereador Roberto Martins que dava ao povo a decisão sobre a denominação de bens públicos.

Fica como está

Portanto, a Av. Dante Michelini, em Camburi, não mudará de nome para Araceli Cabrera Crespo.

Austeridade no ar

A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) abriu mão do jatinho da FAB e chega segunda-feira ao Estado em avião de carreira.

Alô, Erick Musso!