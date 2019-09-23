O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Cachorro de rua pede carinho ao padre após missa em Ibatiba, no ES
Padre Gelson destaca a importância da presença dos animais na vida do homem: "Os cães são uma verdadeira terapia para nós que vivemos numa sociedade despersonalizada e ansiosa"
