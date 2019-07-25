Bombeiros vão treinar fuga para emergência em shoppings do ES

Aline Nunes - interina

O Corpo de Bombeiros está com projeto para oferecer treinamento em shoppings e em indústrias. Crédito: Divulgação

Depois do projeto Escola Segura, de prevenção a incêndio e certificação de unidades de ensino em Vitória, o Corpo de Bombeiros prepara agora uma ação voltada para shoppings, com treinamento de funcionários e lojistas.

Ações simuladas

O comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, destaca que a proposta é realizar campanhas de conscientização e simulados de abandono do local de trabalho para os casos de emergência.

ISO 9001

Assim como as escolas, os estabelecimentos que se submeterem ao treinamento vão ter uma certificação de Shopping Seguro, uma espécie de ISO do Corpo de Bombeiros.

Próximo da fila

Outro segmento que vai receber a ação é o de indústrias. O trabalho está sendo articulado junto à Findes para abranger todas as empresas associadas.

No Estado

Embora o projeto esteja em construção no 1º Batalhão (Vitória e Vila Velha), o comando-geral da corporação pretende levá-lo para todo o Estado.

Inovação

Jovens de 16 a 25 de Cariacica vão ter um espaço para qualificação na área de tecnologia e inovação. Trata-se da Estação 4.0, que deverá ser instalada em um terreno próximo à Câmara Municipal, em Campo Grande.

Atrás de dinheiro

Para executar o projeto, o prefeito Juninho esteve ontem em Brasília para articular a liberação de recursos federais. A previsão é assinar um convênio até agosto, que vai garantir R$ 300 mil para instalação e parte do custeio. Mas a manutenção vai depender de dinheiro da prefeitura.

Abandono

Não é só o mar que está avançando sobre a orla da Curva da Jurema. Os usuários de drogas também circulam pela região bem à vontade. Na falta de policiamento, uma turma fumava crack ontem em plena luz do dia.

Agressividade

E alguns usuários se mostram bem agressivos. Perto dali, uma mulher pedia dinheiro porque dizia estar com fome. Ao receber um pacote de biscoitos da passageira de um carro, mostrou-se bastante irritada e assustou quem havia lhe ajudado.

Já trocou

A tampa do bueiro que estava quebrada na Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, foi substituída pela prefeitura após nota da coluna.

Muito carro

É a segunda troca em menos de uma semana. O tráfego intenso na região tem provocado os danos. Talvez seja o caso de mudar o bueiro de lugar, já que ficou no meio da pista com as novas baias do ponto de ônibus.

Explicando

Hoje e amanhã, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promove o primeiro módulo do curso de aperfeiçoamento sobre Fundações Estatais no SUS. Esse é um modelo que governo pretende implementar nos hospitais da rede, mas que ainda gera muitas dúvidas.

Sem burocracia

Além de profissionais da Sesa, vão participar da capacitação membros do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública e da Assembleia. Na pauta, legislação e desburocratização.

Self-service de livro

Um novo conceito de livraria está chegando ao Estado: o consumidor escolhe seu livro e faz o pagamento sem a presença de funcionários. Basta deixar o dinheiro em um recipiente, ou passar o cartão na maquininha.

Confiança

O empreendedor, que em breve vai instalar as livrarias em shoppings de Vitória e Vila Velha, diz que o negócio é um voto de confiança na honestidade das pessoas. Tomara que dê certo!

É pra protestar

O vereador Luiz Paulo Amorim, de Vitória, publicou em suas redes sociais um convite para audiência pública ontem, com a legenda: “venha protestar!”

Deu ruim

Por ser do PV, que compõe a administração municipal, a postagem não deve ter agradado muito. Horas depois, já se lia: “venha debater!”

Cooperação

O empreendedorismo cooperativo é tema de debate hoje no Painel Cooperar, no auditório da Rede Gazeta. O evento, que reúne as principais cooperativas do Estado, vai contar com a presença da palestrante e professora de ética e responsabilidade social da Fundação Dom Cabral.

Grande encontro

Maria Flavia Bastos é autora do livro “Educação e Empreendedorismo social: um encontro que transforma cidadãos”. A mediação do debate vai ficar por conta da colunista de Economia de A GAZETA e do Gazeta Online, Beatriz Seixas.

