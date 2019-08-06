Blitz na Praia do Canto contra ligação de esgoto irregular

Aline Nunes - interina

A região da Praia do Canto, em Vitória, está passando por inspeção visual da Cesan para identificação de ligações irregulares. No bairro, há lançamentos de esgoto na rede de drenagem, como na região do Triângulo, que podem contaminar a água.

Em teste

A partir de setembro, vão acontecer os testes de fumaça - nos mesmos moldes que os da região de São Pedro, conforme a coluna divulgou em julho - e até um robô vai ser utilizado no processo.

Filmando as redes

Os robôs vão ser usados para filmar as redes a fim de identificar os locais exatos do problema, e corrigir a situação. Esse trabalho será levado gradativamente a outros bairros.

Criminalidade

Comissão de Segurança da Assembleia promove hoje, às 19h, uma audiência pública na Câmara de Fundão para debater os indicadores de criminalidade do município.

Perto do poder

As queixas mais frequentes que já chegaram até o grupo de parlamentares referem-se a crimes contra o patrimônio, com algumas ocorrências até mesmo perto da prefeitura e da delegacia da cidade.

Afastamentos

Além dos afastamentos por transtornos emocionais e psiquiátricos entre professores da rede de Vitória, como a coluna reportou na última semana, a prefeitura também registra outros tipos de licença na categoria. O afastamento mais frequente é o de educadores saudáveis acompanhando familiares doentes. Em 2016, foram 1.317 licenças e, no ano passado, 1.142.

Falta fiscalizar

Proposta que tramita na Câmara de Vitória para adaptação de carrinhos de supermercado a pessoas com deficiência já é lei no Estado, de autoria da ex-deputada Luzia Toledo. Acontece que, circulando pelos estabelecimentos, fica claro que nem todos estão cumprindo a legislação.

Sem apoio

O Grupo Andora, projeto de extensão da Ufes que promove a cultura capixaba pelo país e até no exterior, vai fechar as portas após 11 anos de atividades. Hoje à noite tem apresentação no teatro universitário, provavelmente a última no espaço.

Influências

Alguns outros compromissos vão ser cumpridos até o final do ano, mas pelos corredores da universidade o que se cogita é que a próxima disputa eleitoral já está influenciando a manutenção do projeto.

Com folia

Prefeitura de Muqui garante que vai realizar o 69º Encontro Nacional de Folias de Reis neste ano, tentando desfazer a preocupação da Comissão Espírito-Santense de Folclore. Só ainda não tem a data. A expectativa é poder promover o evento no final de setembro, mas depende de fechar parcerias com suporte financeiro.

Violência x Educação

Abraham Weintraub anda curtindo nas redes sociais postagens que incitam a violência contra estudantes que estão organizando mobilizações pelo país devido aos cortes de investimentos do governo federal. A mais recente trazia a foto de tacos enrolados com arame farpado. Esse é o ministro da Educação.

Controle de qualidade

O vereador Waguinho Ito está indignado com uma prestadora de serviço de internet e, em suas redes sociais, desaconselha seus seguidores a contratar a empresa.

Não funciona

Contratou o serviço, a internet foi instalada e, dois dias depois, não funcionava. Após idas e vindas com a operadora, vai ter que esperar mais cinco dias por uma suposta solução.

Irregularidades

Metade dos imóveis urbanos no Estado encontra-se em situação informal, segundo estimativas do Sindicato dos Cartórios (Sinoreg-ES). A regularização, aponta a entidade, pode ser feita extrajudicialmente e é mais rápida do que na Justiça.

E a praça?

Leitora da coluna elogia iniciativa do governo que, hoje, vai apresentar projeto de ampliação da capacidade da Terceira Ponte. Mas seu questionamento é pertinente: como fica a Praça do Cauê?

Congestionamentos

Instalada na Praia de Santa Helena, um pouco antes do pedágio, a praça é objeto frequente de debates porque obriga o motorista a reduzir bastante a velocidade para contorná-la, aumentando a retenção do tráfego.





Mãe prevenida

O Corpo de Bombeiros está promovendo treinamentos voltado às mães. A ideia é que, com informações e técnicas adequadas, elas possam socorrer seus filhos e outras crianças em casos de sufocamento.

