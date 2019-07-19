Leonel Ximenes
Banestes e Procon no topo do ranking da Transparência

Banestes e Procon são duas das instituições que, em 2019, já cumprem 100% da Lei de Acesso à Informação (LAI)

Vitória
Publicado em 19/07/2019 às 21h10
Atualizado em 30/09/2019 às 02h55

Aline Nunes - interina

Uma avaliação sobre o nível de transparência dos órgãos e entidades do Estado aponta aqueles que disponibilizam melhor seus dados para a população. Banestes e Procon são duas das instituições que, em 2019, já cumprem 100% da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Agência do Banestes em Vitória. Crédito: Arquivo
Agência do Banestes em Vitória. Crédito: Arquivo

Top 100%

A análise foi promovido pela Subsecretaria de Transparência da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), que observou 16 quesitos do rol mínimo de informações estabelecido pela legislação. No grupo do top 100% estão outros 11 órgãos de 56 que foram submetidos à avaliação.

Nota baixa

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) ficou na lanterna, ao alcançar apenas 56% na avaliação. De maneira geral, um dos quesitos menos atendidos é o de “perguntas frequentes” nos sites dos órgãos.

