Banestes e Procon no topo do ranking da Transparência

Aline Nunes - interina
Uma avaliação sobre o nível de transparência dos órgãos e entidades do Estado aponta aqueles que disponibilizam melhor seus dados para a população. Banestes e Procon são duas das instituições que, em 2019, já cumprem 100% da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Top 100%
A análise foi promovido pela Subsecretaria de Transparência da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), que observou 16 quesitos do rol mínimo de informações estabelecido pela legislação. No grupo do top 100% estão outros 11 órgãos de 56 que foram submetidos à avaliação.
Nota baixa
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) ficou na lanterna, ao alcançar apenas 56% na avaliação. De maneira geral, um dos quesitos menos atendidos é o de “perguntas frequentes” nos sites dos órgãos.
