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Leonel Ximenes

Bairros nobres de Vitória lideraram abstenção de votos

Na Enseada do Suá, ausência das urnas chegou a 36,76%

Públicado em 

24 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea do bairro Enseada do Suá em Vitória
Vista aérea do bairro Enseada do Suá,  onde foi registrada a maior abstenção no primeiro turno em Vitória Crédito: Luciney Araújo
O eleitor que mais deixou de votar na Capital, no primeiro turno, mora em bairros nobres. Em termos percentuais, a região em que menos cidadãos saíram de casa para digitar seu voto na urna eletrônica foi a Enseada do Suá. Dos 136 eleitores registrados no bairro, 50 não foram às seções eleitorais, o que representa 36,76% do total do eleitorado daquela área.
O segundo lugar ficou com o colégio eleitoral da Praia de Santa Helena, que tem 3.248 eleitores e dos quais 1.029 deixaram de votar, havendo uma abstenção de 31,68% no bairro.
Outra abstenção acima dos 30% aconteceu na Mata da Praia. Por lá, 6.293 estavam aptos para fazer as escolhas de prefeito e de vereador, mas 1.953 não compareceram. Isso representa uma ausência 31,03%. A Praia do Canto também quase chegou aos 30% de abstenção: com 14.083 eleitores, 4.209 não votaram, sendo sentida a ausência de 29,89% dos cidadãos votantes da localidade.

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Em termos numéricos, chama atenção o quanto de pessoas que não foram votar em Jardim Camburi. Foram 9.320 que se abstiveram, representando 27,44% dos 33.969 eleitores da região.
Já o exemplo de comparecimento às urnas ficou no bairro Comdusa. Por lá, a abstenção foi de apenas 18,84%. Dos 1.582 cidadãos aptos para o voto, somente 298 faltaram e vão ter de justificar o voto ou pagar a multa de R$ 3,50 por ausência na cabine de votação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro Jardim Camburi Praia do Canto Vitória (ES) Eleições 2020 Praia do Suá
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