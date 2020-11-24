Bairros nobres de Vitória lideraram abstenção de votos

O eleitor que mais deixou de votar na Capital, no primeiro turno
, mora em bairros nobres. Em termos percentuais, a região em que menos cidadãos saíram de casa para digitar seu voto na urna eletrônica foi a Enseada do Suá. Dos 136 eleitores registrados no bairro, 50 não foram às seções eleitorais, o que representa 36,76% do total do eleitorado daquela área.
O segundo lugar ficou com o colégio eleitoral da Praia de Santa Helena, que tem 3.248 eleitores e dos quais 1.029 deixaram de votar, havendo uma abstenção de 31,68% no bairro.
Outra abstenção acima dos 30% aconteceu na Mata da Praia. Por lá, 6.293 estavam aptos para fazer as escolhas de prefeito e de vereador, mas 1.953 não compareceram. Isso representa uma ausência 31,03%. A Praia do Canto
também quase chegou aos 30% de abstenção: com 14.083 eleitores, 4.209 não votaram, sendo sentida a ausência de 29,89% dos cidadãos votantes da localidade.
Em termos numéricos, chama atenção o quanto de pessoas que não foram votar em Jardim Camburi
. Foram 9.320 que se abstiveram, representando 27,44% dos 33.969 eleitores da região.
Já o exemplo de comparecimento às urnas ficou no bairro Comdusa. Por lá, a abstenção foi de apenas 18,84%. Dos 1.582 cidadãos aptos para o voto, somente 298 faltaram e vão ter de justificar o voto ou pagar a multa de R$ 3,50 por ausência na cabine de votação.