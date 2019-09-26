Bairro mais violento da Grande Vitória está fora do Estado Presente

Região de Vale Encantado, nas imediações da Rodovia Leste-Oeste, que virou local de desova de cadáveres. Crédito: G1

O bairro Vale Encantado, em Vila Velha, é o mais violento da Grande Vitória. De janeiro a agosto deste ano, já registrou nove homicídios (um a menos que o mais violento do Estado, que é Interlagos, em Linhares, com 10 casos). O bairro canela-verde está fora dos chamados territórios do Estado Presente. A Glória, que também está fora do programa, é a segunda colocada em mortes em Vila Velha – já registrou seis assassinatos no ano.



Leste-Oeste

Dos nove homicídios que aconteceram neste ano, quatro deles ocorreram no entorno da Leste-Oeste. A rodovia, cuja iluminação ainda está sendo implantada, vem se transformado em ponto de desova e execução.

Outros municípios

Graúna é o bairro mais violento de Cariacica com sete homicídios. Em Vitória a liderança é de São Pedro (6). E na Serra, três estão na ponta: Vila Nova de Colares, Novo Horizonte e Bairro das Laranjeiras (6 cada).

Cidadania sem cidadania

O clima na Câmara de Vitória continua quente. Chamado por Leonil (Cidadania) de “mau-caráter”, o vereador Vinícius Simões, do mesmo partido, promete representar contra o colega na Corregedoria da Casa.

A discórdia

Tudo começou porque Vinícius não concordou com o projeto de Leonil que permite à gestante determinar a forma de parto (natural ou cesária), independentemente dos riscos de saúde que a gestante ou a criança possa ter.

O parecer

Vinícius afirma que seguiu parecer do relator da matéria, Mazinho dos Anjos (PSD), que considerou o projeto inconstitucional e ilegal.

Camarada Manato

A corretora de imóveis do ex-deputado federal Carlos Manato, localizada no bairro Mata da Praia, em Vitória, tem uma parede vistosa da cor... vermelha!

Constatação

Nos últimos tempos, têm caído mais técnicos no Brasileirão do que ministros de Bolsonaro.

Constatação 2

O Supremo impôs uma derrota aos meninos da Lava Jato. Não foi aquele 7 a 1, mas....

João, 8:32

Eduardo Bolsonaro, que quer ser embaixador nos EUA, atacou Greta Thunberg (a jovem sueca da ONU) com imagem falsa nas redes sociais. Como repete o pai dele, “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

Chegaram, ficaram

A tradicional foto com organizadores e autoridades convidadas para o seminário sobre a reforma da Previdência, promovido ontem pela OAB-ES, teve três inesperados “visitantes”: os vereadores Mazinho, Max da Mata e Davi Esmael.

Mais farmácia

Os Republicanos (antigo PRB) vão lançar hoje Ricardinho da Farmácia como pré-candidato a prefeito de Linhares. Será que o moço vai dizer que ele é o remédio certo para os males da cidade?

Onde está o dinheiro?

Um caminhão do Sindipúblicos abriu o som ontem à tarde em frente à Assembleia Legislativa. Os sindicalistas cobravam do governo promessas de campanha e o reajuste do funcionalismo público.

Estragou o tempero

O preço do alho já chegou a R$ 25 em alguns supermercados. Tem que ver isso aí, Paulo Guedes!

A Prainha é uma festa

Um novo espaço cultural será inaugurado em Vila Velha. O Centro Cultural Dom Quixote será aberto no dia 3 de outubro, às 19h, com o debate “De Papo na Prainha”. Na programação, poesia, comidinhas, café e cerveja artesanal. Entrada franca.

Bravo! Bravo!

Por falar em cultura, o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, está completando cinco anos hoje. Por lá, anualmente, passam em torno de 100 mil pessoas.

Sorria!

O chefe da Casa Civil, Davi Diniz, disse ao deputado Danilo Bahiense (PSL) que a Polícia Civil deverá retirar, nos próximos dias, as normas que impedem uma pessoa sorrir para tirar a identidade

Os velhinhos agradecem

Além disso, segundo Diniz, deve cair também a exigência de documento com até 10 anos de emissão para poder dar entrada no processo de emissão da Carteira de Identidade.

Missa pela vida

Uma missa no campinho do Convento da Penha amanhã, às 14h, marcará o início do movimento Outubro Rosa no Estado, que tem como objetivo estimular a luta contra o câncer de mama.

Alô, economistas!

O que dá mais dinheiro: um poço de petróleo ou um cartório no Brasil?

