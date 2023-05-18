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Leonel Ximenes

Bairro campeão de homicídios volta a ser da Grande Vitória

Região populosa registrou um assassinato a cada 15 dias, em média, no primeiro quadrimestre

Públicado em 

18 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prenderam Joel em Ulisses Guimarães
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prendem homem em Ulisses Guimarães Crédito: Reprodução/GMVV
O bairro que leva o nome de um político de índole pacífica, mas gigante e firme na luta contra a ditadura militar, está liderando as estatísticas de homicídios nos primeiros quatro meses deste ano no Espírito Santo. Ulisses Guimarães, em Vila Velha, até o momento registrou oito assassinatos.
Isso quer dizer que a cada 15 dias a população tem lidado com crimes contra a vida no bairro. Em abril, por exemplo, aconteceu um duplo homicídio e outro assassinato, contabilizando três ocorrências fatais.
A segunda colocação é dividida entre Feu Rosa, na Serra, e Sayonara, em Sooretama. Em ambos os locais ocorreram quatro homicídios, cada. O fato chama a atenção por Feu Rosa ser um bairro bastante populoso, enquanto Sayonara está num município com pouco mais de 30 mil habitantes.
Além dos casos nos bairros, é também preciso ficar atento às ocorrências nas áreas rurais. Por lá, englobando todos os municípios, foram 32 assassinatos, ou seja, praticamente um delito fatal a cada quatro dias.
No ano passado, o bairro que liderou as estatísticas de homicídios no Espírito Santo foi Guriri, onde ocorreram 16 assassinatos. Em 2023, o distrito de São Mateus registrou três nos primeiros quatro meses do ano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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