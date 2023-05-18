Bairro campeão de homicídios volta a ser da Grande Vitória

O bairro que leva o nome de um político de índole pacífica, mas gigante e firme na luta contra a ditadura militar, está liderando as estatísticas de homicídios nos primeiros quatro meses deste ano no Espírito Santo. Ulisses Guimarães
, em Vila Velha, até o momento registrou oito assassinatos.
Isso quer dizer que a cada 15 dias a população tem lidado com crimes contra a vida no bairro. Em abril, por exemplo, aconteceu um duplo homicídio e outro assassinato, contabilizando três ocorrências fatais.
A segunda colocação é dividida entre Feu Rosa, na Serra
, e Sayonara, em Sooretama
. Em ambos os locais ocorreram quatro homicídios, cada. O fato chama a atenção por Feu Rosa ser um bairro bastante populoso, enquanto Sayonara está num município com pouco mais de 30 mil habitantes.
Além dos casos nos bairros, é também preciso ficar atento às ocorrências nas áreas rurais. Por lá, englobando todos os municípios, foram 32 assassinatos, ou seja, praticamente um delito fatal a cada quatro dias.