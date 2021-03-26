Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Auxílios emergenciais não dão para comprar nem uma cesta básica em Vitória

Mesmo juntos, benefícios concedidos pela PMV e pelo governo federal não são suficientes para adquirir os 13 itens da cesta de alimentos

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:33

Públicado em 

26 mar 2021 às 11:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Itens da cesta básica no supermercado
Item da cesta básica, a carne teve aumento médio de 30% em um ano Crédito: Fernando Madeira
Além de toda a tragédia humana, com a perda de mais de 300 mil vidas até agora, a pandemia de Covid-19 provocou inflação, aumento generalizado de preços, desemprego e fome. Feitas as contas, a dura conclusão: os auxílios emergenciais aprovados pela Prefeitura de Vitória e pelo governo federal não serão suficientes nem para a compra da cesta básica.
A PMV vai oferecer, a 2.328 famílias, um auxílio de R$ 500, pagos em duas parcelas de R$ 250. O governo federal, por sua vez, pagará o benefício em quatro parcelas, com valores de R$ 150 cada (para quem mora sozinho), ou R$ 250 (famílias em geral), ou de R$ 375 (famílias monoparentais, dirigidas por uma mulher).
Considerando que, em média, uma família poderá receber em torno de R$ 500 no município, com a soma dos auxílios, o valor não é suficiente nem para adquirir a cesta básica, cujo preço médio ficou em R$ 609,27 em fevereiro, conforme levantamento do Dieese.
Ou seja, os auxílios só seriam capazes de bancar em torno de 82% dessa cesta. Somente núcleos familiares com mulheres teriam como adquirir por completo o kit a partir da junção dos auxílios.

Veja Também

Cesta básica fica 33% mais cara sob Bolsonaro, e lista de compras encolhe

Cesta básica em Vitória supera meio salário mínimo pela 1ª vez em 10 anos

Cesta básica em Vitória fica 20% mais cara e preço é o 5º maior do país

São 13 alimentos que compõem a cesta básica: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga.
Os dados mais recentes do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) revelam que pelo menos 150 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza no Espírito Santo, com renda mensal inferior a R$ 145 (equivalente a 13,18% de um salário-mínimo, hoje estipulado em R$ 1.100).
O Estado também concederá auxílio à população mais carente. Nesta sexta-feira (26), às 15h, o governador Renato Casagrande vai anunciar um pacote de ajuda para cerca de 70 mil famílias.
“Quem tem fome tem pressa”, já disse o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, há décadas. E esse alerta, por causa da tragédia da pandemia, continua válido.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Presidente da Caixa promete nova rodada de auxílio sem longas filas

Governadores de 16 estados pedem que auxílio emergencial suba para R$ 600

Assembleia dá 17,8% de aumento no auxílio-alimentação para servidores

A fome é a mais violenta negação dos direitos humanos

Banco Central revisa projeção de inflação para 5% neste ano

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Vitória (ES) governo federal Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados