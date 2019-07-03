Aumentam os casos de feminicídio na Grande Vitória

Protesto contra assassinato de mulheres: o primeiro semestre na Grande Vitória terminou com nove casos contra sete em 2018 . Crédito: Divulgação

O número de feminicídios neste ano na Grande Vitória superou o do ano passado. O primeiro semestre terminou com nove casos contra sete em 2018 – um aumento de 28,6%. Houve um leve crescimento também no Norte do ES (2 para 3 casos) e diminuição nas Regiões Sul 2 (2019) e 4 (2018); Noroeste 1 (2019) e 2 (2018); e Serrana 0 (2019) e 1 (2018).



Números indefinidos



No Estado, até maio, foram contabilizados 12 feminicídios confirmados e outros seis em apuração. Até junho, foram 15 validados e um em investigação. O primeiro semestre de 2018 tinha registrado 16 feminicídios.

Menos mortes

No Estado, o primeiro semestre de 2019 registrou 41 homicídios de mulheres, enquanto os seis meses iniciais de 2018 tiveram 47 casos.

Diegão influencer

Um morador de rua de Cachoeiro de Itapemirim tem feito sucesso nas redes sociais. “Diegão”, como é conhecido na cidade, tem perfil no Instagram com mais de 7 mil seguidores. Por onde passa todos querem fazer fotos e vídeos com o rapaz gente-boa.

Paz

A Serra, até ontem, estava há dez dias sem registro de homicídio.

Ao lado do poder

No sentido Centro da Av. Beira-Mar, o semáforo anterior, ao lado e depois da Prefeitura de Vitória não estão sincronizados. É só o prefeito dar uma olhadinha da janela do seu gabinete para constatar o anda-para-anda-para-anda.

Falta aqui

A falta de 1.684 servidores na Polícia Civil está impedindo a reativação das delegacias de André Carloni, Serra-Sede e Novo Horizonte, na Serra, e de outras na Grande Vitória. A Prefeitura da Serra garantiu que bancaria o retorno das unidades.

Falta acolá

Em discurso na Assembleia, o deputado Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, lembrou que a PC tem capacidade para 3.821 cargos, mas somente 2.157 estão ocupados.

O preço da farra

A festa da cidade de Laranja da Terra, realizada em maio, custou R$ 481 mil aos cofres públicos. Isso no país da Previdência quebrada, do desemprego de 14 milhões de trabalhadores e dos 51.589 assassinatos anuais.

Deus une

O governador Casagrande e o deputado Sérgio Majeski foram vistos na mesma missa de São Pedro, domingo, na Praia do Suá. Embora os dois integrantes do PSB nem sempre rezem pela mesma cartilha.

Tô nem aí

Ronaldo Caiado foi um dos agraciados com o título de Cidadão Vila-Velhense na sessão solene de terça à noite da Câmara de Vereadores. O governador goiano, claro, muito ocupado, não compareceu.

Parou, lucrou

O trem de passageiros da Vale não dá lucro à empresa. O bloqueio da linha férrea só prejudica os passageiros, muitos deles de renda baixa.

Caindo

Já tem posto vendendo gasolina a R$ 4,17 em Vila Velha.

Todos comportados

Com as redes sociais em colapso, a galera que costuma compartilhar nudes deve ter ficado aflita ontem.

Isto mata

A propósito, já tem gente dizendo que o WhatsApp ficou instável de tanto receber fake news.

Chamem os russos!

Moro e Dallagnol não gostam, mas o fato é que o Telegram funcionou normalmente.

Direita, volver!

O prefeito de Viana, Gilson Daniel, e a de Montanha, Iracy Baltar, foram a Goiás conhecer o modelo de escola militar de lá.

Transporte ampliado

O deputado estadual Sérgio Majeski (PSB) quer ampliar a Lei do Transporte Escolar para garantir que estudantes do interior que cursam ensino técnico ou superior também tenham direito ao transporte gratuito, mesmo que a instituição de ensino fique em outro município.

O Brasil em Vitória

Vitória será sede, entre 9 e 12 de julho, do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA). Pelo menos 700 profissionais de todo o país participarão do evento.

Alô, torcedor!

O Brasil ganhou da Argentina e foi à final da Copa América apesar da ausência de Neymar ou por causa da ausência de Neymar?

