Assassinatos no ES têm dia e hora preferenciais

Policiais da DHPP investigam homicídio na Serra.Crédito: G1
Até o dia último dia 27, 85 pessoas haviam sido assassinadas em janeiro no Estado. Segundo as estatísticas da Sesp, o horário em que mais se matou foi às 20h, com dez ocorrências. A seguir vêm 6h e 23h com oito registros, cada. O único horário em que não ocorreu homicídio foi o das cinco horas da manhã.
No fim de semana
Também existe um dia “preferido” para os assassinos: é o domingo, com 21 assassinatos; seguido do sábado, com 17. Especialista ouvido pela coluna diz que é exatamente no fim de semana, quando há maior consumo de bebidas e drogas, que a letalidade aumenta.
Às escâncaras
Está tudo escancarado: além de listas no WhatsApp, os principais Bailes do Mandela da Grande Vitória têm perfis no Twitter. A coluna teve acesso a cinco deles.
O “currículo”
Um dos perfis chega a dizer que tem ligação com uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Outro tem um integrante que come enquanto exibe armas e um admite que participa de facções criminosas.
Do pó vieste...
Depoimento da professora Ana Emília Coelho Diniz, de 52 anos, moradora de Brumadinho (MG), ao portal Exame, sobre a poluição provocada pela Vale na cidade: “Aqui se você sai na rua volta sempre com o pé preto de minério”.
...Ao pó voltarás
Tem coisa pior, dona Ana: aqui na Grande Vitória não precisa nem sair de casa. O pó dorme com a gente.
E aí, Petrobras?
A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória encaminhará ofício à Petrobrás para solicitar informações sobre o incêndio no pátio da TIMS, no Contorno, na tarde/noite de domingo. A fumaça densa invadiu vários bairros da Capital, preocupando moradores.
E aí, Petrobras? 2
A Semmam quer saber qual material foi queimado, se houve contaminação do solo ou do lençol freático, a extensão do dano e as medidas adotadas para diminuir os possíveis impactos.
E aí, Iema?
A propósito: o que o Iema, O Instituto Estadual do Meio Ambiente, achou desse incêndio? Se é que achou...
O fator tinta
Leitor da coluna tenta há três semanas pegar a segunda via da sua Carteira de Identidade. E há três semanas o Departamento de Identificação da Polícia Civil alega que não tem tinta na impressora para emitir o documento.
O ES parado
No domingo à tarde, um grande engarrafamento se formou no sentido Vila Velha da Rodovia do Sol. É que policiais resolveram colocar cones em frente ao posto da PRE na Barra do Jucu. O tráfego (não) fluía em apenas uma faixa da pista.
Aleluia!
O delegado Diego Aleluia será o novo titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Vai substituir Lorenzo Pazolini, que nesta sexta assume seu mandato de deputado estadual.
Viva a comandante!
A Guarda Municipal da Serra agora é comandada por uma mulher. A comandante (ela é rígida e muito disciplinadora, viu?) é a inspetora Viviane Aparecida de Oliveira.
Turismo sem turistas
Local bucólico e de belas cachoeiras, é difícil encontrar o acesso a São Roque de Maravilha, no interior de Alfredo Chaves. Faltam placas indicativas, o que acaba prejudicando donos de pousadas e comerciantes da região.
Entrega de ouro
Leitor da coluna tentou pedir dois açaís na noite de domingo em Cariacica. As guloseimas custavam no total R$ 21, mas o dono da loja queria cobrar mais R$ 15 pela entrega. O cliente, claro, não quis. Tem que ver como fica esse açaí!
Tem cão no samba
No ensaio de domingo na Piedade, um cachorro entrou na quadra e começou a circular insistentemente entre a bateria e a apresentação dos segmentos da escola. Tentavam retirá-lo para não atrapalhar a evolução dos sambistas, mas nada de o bicho sair.
Cachorros unidos
Um folião, que levou tudo na esportiva, comentou: “O enredo da Piedade é sobre gatos. O cachorro veio reclamar porque ele e os seus amigos foram deixados de fora”.
Alô, Vale!
Vai criar agora o Não Renova?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.