Assassinatos no ES têm dia e hora preferenciais

Policiais da DHPP investigam homicídio na Serra. Crédito: G1

Até o dia último dia 27, 85 pessoas haviam sido assassinadas em janeiro no Estado. Segundo as estatísticas da Sesp, o horário em que mais se matou foi às 20h, com dez ocorrências. A seguir vêm 6h e 23h com oito registros, cada. O único horário em que não ocorreu homicídio foi o das cinco horas da manhã.

No fim de semana

Também existe um dia “preferido” para os assassinos: é o domingo, com 21 assassinatos; seguido do sábado, com 17. Especialista ouvido pela coluna diz que é exatamente no fim de semana, quando há maior consumo de bebidas e drogas, que a letalidade aumenta.

Às escâncaras

Está tudo escancarado: além de listas no WhatsApp, os principais Bailes do Mandela da Grande Vitória têm perfis no Twitter. A coluna teve acesso a cinco deles.

O “currículo”

Um dos perfis chega a dizer que tem ligação com uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Outro tem um integrante que come enquanto exibe armas e um admite que participa de facções criminosas.

Do pó vieste...

Depoimento da professora Ana Emília Coelho Diniz, de 52 anos, moradora de Brumadinho (MG), ao portal Exame, sobre a poluição provocada pela Vale na cidade: “Aqui se você sai na rua volta sempre com o pé preto de minério”.

...Ao pó voltarás

Tem coisa pior, dona Ana: aqui na Grande Vitória não precisa nem sair de casa. O pó dorme com a gente.

E aí, Petrobras?

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória encaminhará ofício à Petrobrás para solicitar informações sobre o incêndio no pátio da TIMS, no Contorno, na tarde/noite de domingo. A fumaça densa invadiu vários bairros da Capital, preocupando moradores.

E aí, Petrobras? 2

A Semmam quer saber qual material foi queimado, se houve contaminação do solo ou do lençol freático, a extensão do dano e as medidas adotadas para diminuir os possíveis impactos.

E aí, Iema?

A propósito: o que o Iema, O Instituto Estadual do Meio Ambiente, achou desse incêndio? Se é que achou...

O fator tinta

Leitor da coluna tenta há três semanas pegar a segunda via da sua Carteira de Identidade. E há três semanas o Departamento de Identificação da Polícia Civil alega que não tem tinta na impressora para emitir o documento.

O ES parado

No domingo à tarde, um grande engarrafamento se formou no sentido Vila Velha da Rodovia do Sol. É que policiais resolveram colocar cones em frente ao posto da PRE na Barra do Jucu. O tráfego (não) fluía em apenas uma faixa da pista.

Aleluia!

O delegado Diego Aleluia será o novo titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Vai substituir Lorenzo Pazolini, que nesta sexta assume seu mandato de deputado estadual.

Viva a comandante!

A Guarda Municipal da Serra agora é comandada por uma mulher. A comandante (ela é rígida e muito disciplinadora, viu?) é a inspetora Viviane Aparecida de Oliveira.

Turismo sem turistas

Local bucólico e de belas cachoeiras, é difícil encontrar o acesso a São Roque de Maravilha, no interior de Alfredo Chaves. Faltam placas indicativas, o que acaba prejudicando donos de pousadas e comerciantes da região.

Entrega de ouro

Leitor da coluna tentou pedir dois açaís na noite de domingo em Cariacica. As guloseimas custavam no total R$ 21, mas o dono da loja queria cobrar mais R$ 15 pela entrega. O cliente, claro, não quis. Tem que ver como fica esse açaí!

Tem cão no samba

No ensaio de domingo na Piedade, um cachorro entrou na quadra e começou a circular insistentemente entre a bateria e a apresentação dos segmentos da escola. Tentavam retirá-lo para não atrapalhar a evolução dos sambistas, mas nada de o bicho sair.

Cachorros unidos

Um folião, que levou tudo na esportiva, comentou: “O enredo da Piedade é sobre gatos. O cachorro veio reclamar porque ele e os seus amigos foram deixados de fora”.

Alô, Vale!

Vai criar agora o Não Renova?