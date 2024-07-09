As reclamações mais frequentes sobre os serviços do governo do ES

A Ouvidoria-Geral do Estado acumulou, de 1º de janeiro a 3 de julho, um total de 7.605 reclamações acerca dos serviços vinculados ao Executivo capixaba
. São 41 queixas a cada dia, em média.
Com relação aos temas, o transporte público
lidera com 977 manifestações. Na segunda colocação está a marcação de exames (726), seguida por educação (310), escola pública estadual (251), CNH
(250) e saúde pública
(248).
Destaca-se que, cada vez mais, tem havido maior uso da internet para registro das reclamações. Desse universo de 7.605 registros, 4.960 (65%) foram feitos pelo ambiente virtual.
Segundo a Ouvidoria, 2.852 respostas a manifestações foram para adotar outras medidas que aquelas esperadas pelos cidadãos, enquanto 2.320 resultaram em providência administrativa.
Por via das dúvidas, em caso de insatisfação, é melhor reclamar.