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Leonel Ximenes

As reclamações mais frequentes sobre os serviços do governo do ES

Ouvidoria-Geral do Estado acumulou, de 1° de janeiro a 3 de julho, um total de 7.605 reclamações acerca dos serviços vinculados ao executivo

Públicado em 

09 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

População envia reclamações e demandas à Ouvidoria do Poder Judiciário, que analisa os relatos
A maioria das reclamações dos cidadãos é feita pela internet Crédito: Divulgação
A Ouvidoria-Geral do Estado acumulou, de 1º de janeiro a 3 de julho, um total de 7.605 reclamações acerca dos serviços vinculados ao Executivo capixaba. São 41 queixas a cada dia, em média.
Com relação aos temas, o transporte público lidera com 977 manifestações. Na segunda colocação está a marcação de exames (726), seguida por educação (310), escola pública estadual (251), CNH (250) e saúde pública (248).
Destaca-se que, cada vez mais, tem havido maior uso da internet para registro das reclamações. Desse universo de 7.605 registros, 4.960 (65%) foram feitos pelo ambiente virtual.
Segundo a Ouvidoria, 2.852 respostas a manifestações foram para adotar outras medidas que aquelas esperadas pelos cidadãos, enquanto 2.320 resultaram em providência administrativa.
Por via das dúvidas, em caso de insatisfação, é melhor reclamar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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