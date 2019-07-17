Após Flávio Bolsonaro, decisão do STF ajuda Gratz em processo

Aline Nunes - interina



Decisão do ministro Dias Toffoli que suspendeu ação contra o senador Flávio Bolsonaro já tem repercussão certa por aqui. A deliberação deve beneficiar também o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz, no caso que ficou conhecido como o “Esquema das Associações.”



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão de todos os processos em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização do Judiciário. Era a situação de Bolsonaro, e também a de Gratz.

Prova anulada

No caso do ex-deputado, o STJ já havia decidido anular a prova colhida com a quebra de sigilo, em razão de ter sido compartilhada diretamente pela Receita, sem permissão judicial. A decisão de Toffoli suspende a ação.

Desvios

O processo contra Gratz tramita na 5ª Vara Criminal de Vitória, e ele é acusado, junto com outras seis pessoas e duas empresas, de desviar recursos públicos mediante atos simulados de pagamentos a diversas entidades, como associações de moradores.

Queda

Depois da crescente onda de homicídios no primeiro quadrimestre, Cariacica vivencia uma tendência de queda nos indicadores.

Sem a Força Nacional

De maio até a última terça, houve menos mortes (21) do que apenas no mês de abril - o pico de 2019, com 24 assassinatos. Trabalho das polícias Civil e Militar, e nem precisou da Força Nacional.

Pra refrescar o dia

Quando o trabalho infantil – aquele de sol a sol – ainda não conseguiu tirar a alegria de dar um mergulho no mar e brincar com um amigo. Na Praia de Itaparica, os produtos de limpeza ficaram na areia para, provavelmente, um raro momento de lazer.

Garotos fazem uma pausa no trabalho para se refrescar no mar de Itaparica, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Vai ter disputa

A sucessão na Findes ganha um novo capítulo, e tudo indica que não será uma eleição sem concorrência. Da atual diretoria, o nome de Egídio Malanquini, do setor cafeeiro, surge como uma opção para os insatisfeitos com a atual gestão.

Muito distante

O problema, apontam, é que presidente Léo de Castro se aproximou bastante das grandes empresas, e relegou a segundo plano os pequenos e médios empresários que compõem a maioria da Findes.

Pra inglês ver

Outro aspecto que incomoda parcela dos associados é o uso frequente de termos estrangeiros nos encontros, criando um obstáculo de comunicação. Castro não vai disputar a reeleição, mas seu apoio deve ir para a diretora Cristhine Samorini.

Sem tempo

A Polícia Civil está sem tempo de prestar informações à Comissão de Segurança da Assembleia, que pediu levantamento do número de armas acauteladas nas delegacias.

Trabalho externo

Em ofício, a instituição disse que há sobrecarga de trabalho externo, o que estaria dificultando a apuração dos dados.

Risco

O presidente da comissão, delegado Danilo Bahiense, fez nova solicitação à polícia ao avaliar que é um risco manter armamento em delegacias, e providências precisam ser tomadas. Algumas unidades, segundo ele, têm centenas de armas.

Mosquitos resistem

Respondendo a leitor que reclamou da mosquitada em Jardim Camburi, a prefeitura diz que carros de fumacê passaram pelo bairro no início do mês. A próxima visita será em agosto. O intervalo, explicam, faz parte da programação do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar!

Candidatura forte

Tia Penha e Tia Zirinha, conceituadas no segmento de turismo - particularmente em viagens para a Disney, são cotadas para uma nova aventura: assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, caso Eduardo Bolsonaro não alcance o posto.

Carro pra quê?

Dos 30 deputados estaduais, somente quatro entregaram os veículos oficiais até as 18 horas de ontem no setor de transportes da Assembleia Legislativa. O recesso parlamentar começa hoje, e os carros devem ser usados apenas em atividades relacionadas ao mandato.

Os deputados

Na lista de devolução do setor estavam: Adilson Espíndula, Alexandre Xambinho, Lorenzo Pazolini e Sérgio Majeski. Renzo Vasconcelos fez contato com a coluna para garantir que também entregou.

Sem vergonha

Funcionária da Assembleia às 10h12, ao final da sessão ordinária de ontem: ‘tchau pra vocês, hoje é sexta’. Com o início do recesso dos deputados, e manutenção predial hoje e amanhã, a servidora se despediu sem a menor vergonha de que são os contribuintes que pagam seu salário.

