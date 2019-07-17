Após Flávio Bolsonaro, decisão do STF ajuda Gratz em processo

Aline Nunes - interina
Decisão do ministro Dias Toffoli que suspendeu ação contra o senador Flávio Bolsonaro já tem repercussão certa por aqui. A deliberação deve beneficiar também o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz, no caso que ficou conhecido como o “Esquema das Associações.”
Compartilhar dados
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão de todos os processos em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização do Judiciário. Era a situação de Bolsonaro, e também a de Gratz.
Prova anulada
No caso do ex-deputado, o STJ já havia decidido anular a prova colhida com a quebra de sigilo, em razão de ter sido compartilhada diretamente pela Receita, sem permissão judicial. A decisão de Toffoli suspende a ação.
Desvios
O processo contra Gratz tramita na 5ª Vara Criminal de Vitória, e ele é acusado, junto com outras seis pessoas e duas empresas, de desviar recursos públicos mediante atos simulados de pagamentos a diversas entidades, como associações de moradores.
Queda
Depois da crescente onda de homicídios no primeiro quadrimestre, Cariacica vivencia uma tendência de queda nos indicadores.
Sem a Força Nacional
De maio até a última terça, houve menos mortes (21) do que apenas no mês de abril - o pico de 2019, com 24 assassinatos. Trabalho das polícias Civil e Militar, e nem precisou da Força Nacional.
Pra refrescar o dia
Quando o trabalho infantil – aquele de sol a sol – ainda não conseguiu tirar a alegria de dar um mergulho no mar e brincar com um amigo. Na Praia de Itaparica, os produtos de limpeza ficaram na areia para, provavelmente, um raro momento de lazer.
Vai ter disputa
A sucessão na Findes ganha um novo capítulo, e tudo indica que não será uma eleição sem concorrência. Da atual diretoria, o nome de Egídio Malanquini, do setor cafeeiro, surge como uma opção para os insatisfeitos com a atual gestão.
Muito distante
O problema, apontam, é que presidente Léo de Castro se aproximou bastante das grandes empresas, e relegou a segundo plano os pequenos e médios empresários que compõem a maioria da Findes.
Pra inglês ver
Outro aspecto que incomoda parcela dos associados é o uso frequente de termos estrangeiros nos encontros, criando um obstáculo de comunicação. Castro não vai disputar a reeleição, mas seu apoio deve ir para a diretora Cristhine Samorini.
Sem tempo
A Polícia Civil está sem tempo de prestar informações à Comissão de Segurança da Assembleia, que pediu levantamento do número de armas acauteladas nas delegacias.
Trabalho externo
Em ofício, a instituição disse que há sobrecarga de trabalho externo, o que estaria dificultando a apuração dos dados.
Risco
O presidente da comissão, delegado Danilo Bahiense, fez nova solicitação à polícia ao avaliar que é um risco manter armamento em delegacias, e providências precisam ser tomadas. Algumas unidades, segundo ele, têm centenas de armas.
Mosquitos resistem
Respondendo a leitor que reclamou da mosquitada em Jardim Camburi, a prefeitura diz que carros de fumacê passaram pelo bairro no início do mês. A próxima visita será em agosto. O intervalo, explicam, faz parte da programação do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar!
Candidatura forte
Tia Penha e Tia Zirinha, conceituadas no segmento de turismo - particularmente em viagens para a Disney, são cotadas para uma nova aventura: assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, caso Eduardo Bolsonaro não alcance o posto.
Carro pra quê?
Dos 30 deputados estaduais, somente quatro entregaram os veículos oficiais até as 18 horas de ontem no setor de transportes da Assembleia Legislativa. O recesso parlamentar começa hoje, e os carros devem ser usados apenas em atividades relacionadas ao mandato.
Os deputados
Na lista de devolução do setor estavam: Adilson Espíndula, Alexandre Xambinho, Lorenzo Pazolini e Sérgio Majeski. Renzo Vasconcelos fez contato com a coluna para garantir que também entregou.
Sem vergonha
Funcionária da Assembleia às 10h12, ao final da sessão ordinária de ontem: ‘tchau pra vocês, hoje é sexta’. Com o início do recesso dos deputados, e manutenção predial hoje e amanhã, a servidora se despediu sem a menor vergonha de que são os contribuintes que pagam seu salário.
