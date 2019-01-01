Leonel Ximenes
Antes da posse de Casagrande, oração, caminhada e corrida

Na noite de Ano-Novo, sua mãe, dona Ana, comandou uma oração em família agradecendo pelas conquistas de 2018 e pedindo proteção para 2019

Vitória
Publicado em 01/01/2019 às 21h40
Atualizado em 08/10/2019 às 14h02


