Alunos de Cariacica aprendem como a Polícia Federal combate o crime

Alunos da Escola Amenophis de Assis brincam com Black, o cão farejador da Polícia Federal que é muito eficiente no combate ao tráfico de drogas. Crédito: Claudio Postay

Alunos da rede municipal de Cariacica estão visitando neste mês a sede da Polícia Federal, em Vila Velha, como parte do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta. Na PF, os 2,8 mil estudantes participantes do projeto ouvem palestras sobre prevenção ao uso de drogas, assistem à apresentação do cão farejador Black e conhecem os instrumentos utilizados pela polícia no combate ao crime organizado.



Sensação de polícia

Os alunos também entram nas viaturas, acionam suas sirenes e conhecem as instalações da instituição. As visitas começaram na manhã da última quarta-feira com 220 estudantes da Escola Amenophis de Assis.

Roubou, recuperou

Em poucas horas a polícia conseguiu recuperar a bicicleta elétrica de Victor Casagrande, filho do governador. O veículo foi furtado ontem no final da manhã na porta da Findes.

Roubou, recuperou 2

Gente, que eficiência! Bom saber que a nossa polícia recupera até bicicletas com tanta rapidez, né?

Max é Casão

Em solenidade no Palácio Anchieta, Max Filho, que está no seu terceiro mandato como prefeito, afirmou que Vila Velha já conquistou mais em oito meses com Casagrande do que em 10 anos com outros governadores.

Padre fake

Um falso padre que se dizia da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, conseguiu arrecadar cerca de R$ 30 de cada pessoa que abordou em dois colégios particulares da região.

Variações do golpe

Ele se passava por padre Jonas ou padre Pedro e é suspeito de ser a mesma pessoa que também pedia dinheiro no comércio se passando por membro do Terço dos Homens.

O consumidor agradece

Sinal dos tempos: tem dono de supermercado que era radicalmente contra a abertura das suas unidades aos domingos que hoje coloca até faixa informando que sua loja abre nesse dia.

Mãos à obra

O governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica assinam hoje um convênio para recuperar a drenagem e a pavimentação de um trecho da Avenida Expedito Garcia.

A maldição do elevador

O vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta, foi reinaugurar ontem o elevador privativo do prefeito que estava desativado na gestão Max Filho. Não conseguiu: a máquina não funcionou, e a solenidade ficou pra hoje.

A origem

O complicado elevador, que será liberado ao público, com restrições, dá acesso ao gabinete do prefeito. Foi instalado na gestão de Neucimar Fraga e utilizado também por Rodney Miranda. Max, entretanto, não o usou.

Não chegou

O ato de protesto “Chega de Ivan”, previsto para quarta-feira passada, não aconteceu. O alvo, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, disse que não viu ninguém.

Dom Ivan VI

Por falar nisso, um gaiato na internet diz que Carlini está há tanto tempo no comando da Câmara que ele foi o primeiro político a receber o donatário Vasco Fernandes Coutinho.

Entulho burocrático

A Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo da Câmara de Vitória quer revogar 5 mil leis ineficazes ou inconstitucionais até o final do ano.

Coisa feia ao vivo

Uma operadora de telefonia e TV fez um serviço em Jardim da Penha e deixou fios sobrando nos postes, contribuindo para poluir o visual do bairro.

E o exemplo?

Onze veículos da Guarda Comunitária de Vitória estavam circulando com documentação vencida desde janeiro. A pergunta: será que foram multados pela Guarda?

Alô, capitão!

Moro botou 25 pontos de frente: não vai reagir?

