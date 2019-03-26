Almoço de confraternização reúne 23 deputados. Cada um pagou R$ 65

O almoço dos deputados será mensal; cada um pagará sua parte Crédito: Divulgação

Pela primeira vez nesta legislatura, os deputados estaduais reuniram-se em almoço de confraternização nesta terça-feira (26). A iniciativa, do presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), reuniu 23 dos 30 parlamentares da Casa. A conta até que não foi salgada: R$ 65 para cada um. "Iria custar R$ 44, mas teve deputado que pediu coisas 'diferentes" e a conta acabou aumentando", conta Marcelo Santos (PDT), um dos participantes do rega-bofe.

Os ausentes foram: Sérgio Majeski (PSB), Theodorico Ferraço (DEM), Marcos Garcia (PV), Freitas, o líder do governo (PSB), Enivaldo dos Anjos (PSD), Gandini (PPS) e Renzo Vasconcelos (PP). A ausência de Ferração foi atribuída à ausência do veterano parlamentar do grupo de deputados no WhatsApp - ele não tem o aplicativo.