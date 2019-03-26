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Leonel Ximenes

Almoço de confraternização reúne 23 deputados. Cada um pagou R$ 65

Os ausentes foram: Sérgio Majeski (PSB), Theodorico Ferraço (DEM), Marcos Garcia (PV), Freitas, o líder do governo (PSB), Enivaldo dos Anjos (PSD), Gandini (PPS) e Renzo Vasconcelos (PP)

Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:00

Públicado em 

26 mar 2019 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O almoço dos deputados será mensal; cada um pagará sua parte Crédito: Divulgação
Pela primeira vez nesta legislatura, os deputados estaduais reuniram-se em almoço de confraternização nesta terça-feira (26). A iniciativa, do presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), reuniu 23 dos 30 parlamentares da Casa. A conta até que não foi salgada: R$ 65 para cada um. "Iria custar R$ 44, mas teve deputado que pediu coisas 'diferentes" e a conta acabou aumentando", conta Marcelo Santos (PDT), um dos participantes do rega-bofe.
Os ausentes foram: Sérgio Majeski (PSB), Theodorico Ferraço (DEM), Marcos Garcia (PV), Freitas, o líder do governo (PSB), Enivaldo dos Anjos (PSD), Gandini (PPS) e Renzo Vasconcelos (PP). A ausência de Ferração foi atribuída à ausência do veterano parlamentar do grupo de deputados no WhatsApp - ele não tem o aplicativo.
No cardápio do almoço, realizado num restaurante da Praia do Canto, teve um balanço das ações administrativas da Assembleia, a relação dos deputados com o governo do Estado e as pretensões de cada um deles para as eleições de 2020. A ideia é que o almoço de confraternização seja realizado todos os meses. E pagos por eles, claro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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