Aeroporto de Vitória já recebeu 2 milhões de passageiros em 2022

O Aeroporto de Vitória
já recebeu, de janeiro a setembro deste ano – dados mais atualizados da Vitória Airport -, aproximadamente 2 milhões de passageiros, contabilizando embarques e desembarques.
Ao todo, 978.912 passageiros embarcaram no terminal aeroportuário, enquanto 963.705 desembarcaram no Espírito Santo.
O mês com maior atividade de passageiros, até o momento, foi o de julho, com movimentação de 247.910 pessoas, sendo que 123.290 embarcaram e outros 124.620 desembarcaram.
Mesmo com a intensificação das movimentações de passageiros, o Aeroporto de Vitória
parece que não tem causado transtorno à população: nos anos de 2020 e 2021 não foram registradas reclamações relacionadas ao ruído aeronáutico.