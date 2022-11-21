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Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória já recebeu 2 milhões de passageiros em 2022

Mês com maior atividade de passageiros, até o momento, foi o de julho

Públicado em 

21 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fachada do Aeroporto de Vitória
Fachada do Aeroporto de Vitória: sem reclamações de ruídos Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
O Aeroporto de Vitória já recebeu, de janeiro a setembro deste ano – dados mais atualizados da Vitória Airport -, aproximadamente 2 milhões de passageiros, contabilizando embarques e desembarques.
Ao todo, 978.912 passageiros embarcaram no terminal aeroportuário, enquanto 963.705 desembarcaram no Espírito Santo.

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O mês com maior atividade de passageiros, até o momento, foi o de julho, com movimentação de 247.910 pessoas, sendo que 123.290 embarcaram e outros 124.620 desembarcaram.
Mesmo com a intensificação das movimentações de passageiros, o Aeroporto de Vitória parece que não tem causado transtorno à população: nos anos de 2020 e 2021 não foram registradas reclamações relacionadas ao ruído aeronáutico.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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