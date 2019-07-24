Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Advogados pedem investigação de criação de cargos para o MP

Vitória
Publicado em 24/07/2019 às 19h44
Atualizado em 30/09/2019 às 01h51

Aline Nunes - interina

Trecho da petição apresentada pelo Sindicato dos Advogados à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público. Crédito: Divulgação
O Sindicato dos Advogados ingressou, na tarde desta quarta-feira, com pedidos de investigação na Assembleia Legislativa e no Ministério Público para esclarecer denúncia de que teria havido um grande acordo para aprovação de projeto criando 307 cargos para a instituição.

Troca de favores

O presidente da entidade, Télvio Valim, se baseou nas declarações do deputado Sérgio Majeski à TV Gazeta, que sugeriu que a votação favorável no Legislativo seria resultado de uma troca de favores entre parlamentares e membros do MP.

Cortando na carne

Agora, com a petição, o sindicato espera que a Corregedoria da Assembleia e o próprio MP investiguem o caso e tomem as providências necessárias. O projeto ainda está sob análise do governo, que poderá sancionar ou vetar a criação dos cargos.

 > Deputados aprovam criação de 307 cargos de assessores no Ministério Público

> Governo ainda não decidiu se vai vetar projeto

 

