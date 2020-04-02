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Leonel Ximenes

Advogados com coronavírus vão receber auxílio de até R$ 1,8 mil no ES

Inicialmente, serão pagas duas parcelas mensais de R$ 600,00. Se os problemas  persistirem, o beneficiário poderá pedir prorrogação do benefício por 30 dias

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os advogados infectados pela Covid-19 vão receber inicialmente duas parcelas mensais de R$ 600
Os advogados infectados pela Covid-19 vão receber inicialmente duas parcelas mensais de R$ 600 Crédito: Divulgação
Enquanto os trabalhadores mais carentes do país ainda aguardam os R$ 600 prometidos pelo governo federal, os advogados do Espírito Santo infectados com a Covid-19 vão receber um auxílio financeiro de até R$ 1,8 mil. O benefício será liberado pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES), braço assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).
Inicialmente, serão pagas duas parcelas mensais de R$ 600,00. Se os problemas relacionados à doença persistirem, o beneficiário poderá pedir prorrogação do auxílio por 30 dias.
Para receber o benefício, o advogado deverá estar inscrito regularmente na OAB-ES e, obrigatoriamente, comprovar a doença mediante apresentação do exame laboratorial e laudo médico
Dentre os outros critérios para o beneficiário receber o “Auxílio Financeiro COVID-19” estão: não estar recebendo benefício financeiro da CAAES ou benefício previdenciário; estar em dia com as suas anuidades da OAB-ES e apresentar situação de vulnerabilidade econômica, devidamente comprovada por laudo de avaliação emitido pelo serviço social.

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Os requerimentos dos auxílios deverão ser protocolados pelo e-mail administrativo.jurí[email protected] e acompanhados da documentação necessária a sua análise.

ADVOGADOS TERÃO VACINAS GRÁTIS

Além do auxílio financeiro para enfrentamento à Covid-19, a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-ES vai liberar, pela primeira vez este ano, um lote grátis de 1,8 mil vacinas para a gripe Influenza. Os idosos e as pessoas em grupo de risco terão prioridade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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