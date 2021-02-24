Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Advogada capixaba participa de reunião da ONU

Verônica Bezerra  representa entidade do ES na primeira sessão do ano do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas

Públicado em 

24 fev 2021 às 14:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Verônica Bezerra na sede do Centro de Apoio aos Direitos Humanos “Valdício Barbosa dos Santos” (CADH), em Vitória
Verônica Bezerra na sede do Centro de Apoio aos Direitos Humanos “Valdício Barbosa dos Santos”, em Vitória Crédito: Divulgação
A advogada capixaba Verônica Bezerra, membro do Centro de Apoio aos Direitos Humanos “Valdício Barbosa dos Santos” (CADH), está participando da primeira sessão do ano do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Por causa da pandemia do novo coronavírus, a reunião está sendo realizada de forma virtual, e não presencialmente em Genebra, na Suíça, sede do Conselho, como é habitual.
No ano passado, o CADH, que tem sede em Vitória, obteve o status consultivo na ONU, o que o credencia para participar das sessões, fazer discursos, apresentar denúncias de graves violações de direitos humanos e discutir assuntos com essa temática.
A reunião começou nesta segunda-feira (22) e vai até o dia 23 de março. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão intergovernamental dentro do sistema ONU, composto por 47 países responsáveis pela promoção e proteção dos direitos humanos no mundo.
Por ano são realizadas três sessões ordinárias, que geralmente ocorrem em março, junho e setembro, em Genebra. A primeira sessão está sendo virtual, mas o formato de participação das duas próximas ainda não foi definido.

Veja Também

Sub dos Direitos Humanos de Vitória ataca a quem ele chama de “vítimas da sociedade”

Uma reflexão sobre justiça e direitos humanos

Denúncias contra direitos humanos podem ser feitas via WhatsApp

Nesta primeira sessão, dois ministros brasileiros discursaram: Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. E parece que não agradaram.
Uma nota pública, subscrita por 62 entidades da sociedade civil brasileira, afirma que não reconhece o pronunciamento do governo brasileiro, por intermédio dos dois ministros, reafirma as denúncias de violação dos direitos humanos no país e critica a forma como o presidente Jair Bolsonaro está lidando com a pandemia de Covid-19.
De acordo com o colunista Jamil Chade, do UOL, ao longo do encontro o Brasil será alvo de denúncias sobre uma série de violações, incluindo temas como a gestão da pandemia, situação de ativistas, indígenas e meio ambiente. Chade apurou que um “tsunami” de denúncias, questionamentos e queixas será apresentado contra o governo brasileiro por violações de direitos humanos.
As críticas ao Brasil estão vindo de todo lado: pela sociedade civil nacional e internacional, governos estrangeiros e a própria ONU. Um dos temas que deve causar desconforto para a delegação brasileira é uma proposta conjunta da Noruega e da França para que uma resolução seja aprovada para garantir a proteção contra ambientalistas e outros defensores de direitos humanos.
Reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, Suíça, em 2016
Reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, Suíça, em 2016 Crédito: ONU/Divulgação
De acordo com Verônica Bezerra, a situação ambiental e dos defensores de direitos humanos no Brasil é gravíssima, tendo chamado atenção do mundo inteiro.
“A situação dos direitos humanos a cada dia fica mais grave. Além das violações que cotidianamente massacram as pessoas em situação de vulnerabilidade de direitos, as políticas públicas de retaguarda na esfera federal estão sendo desmontadas, repercutindo na capilaridade da vida dos Estados e municípios”, lamenta a advogada capixaba que também é colunista de A Gazeta.

Veja Também

Lula e Boulos lamentam morte do militante dos direitos humanos no ES

EUA devem voltar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU

A construção dos Direitos Humanos ao longo da História

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Damares Alves Ernesto Araújo Jair Bolsonaro Direitos humanos mulher ONU Ministério das Relações Exteriores Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados