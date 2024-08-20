A violência que não para de aumentar e envergonhar o ES

A ligação para o número 180, de denúncias de violência contra a mulher, é gratuita; o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana Crédito: Arte/Geraldo Neto

No Espírito Santo, o serviço Ligue 180, número utilizado para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher no país, recebeu, até o mês de julho, 1.939 mil denúncias, volume que equivale a um aumento de 66,58% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o Ministério das Mulheres, o crescimento percentual da utilização do serviço no Estado foi bem superior à média nacional. Nos sete primeiros meses do ano, a central registrou 84,3 mil ligações em todo o país, um aumento de 33,5% ante o mesmo período de 2023.

Entre as denúncias realizadas no Brasil, 1.218 foram apresentadas pela própria vítima, enquanto em 719 o denunciante foi uma terceira pessoa. A casa da vítima ainda é o cenário onde mais situações de violência são registradas. No Espírito Santo, 869 denúncias tinham este contexto.

Das 1.939 denúncias para o Ligue 180 no ES neste ano, 1.170 tiveram como vítimas mulheres pretas ou pardas. E 675 notificações ao serviço são atos de violência provocados por maridos, companheiros ou ex-companheiros.

NÃO SE CALE: COMO UTILIZAR O DISQUE 180

O governo federal ainda anunciou neste mês mais uma etapa da reestruturação do Ligue 180, que agora passa a atuar de forma totalmente independente à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos

De acordo com o Ministério das Mulheres, a mudança retoma o Ligue 180 como um serviço de utilidade pública essencial ao enfrentamento à violência contra mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

É possível também fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar , por meio do telefone 190.