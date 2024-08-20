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Leonel Ximenes

A violência que não para de aumentar e envergonhar o ES

Em termos percentuais, índice de denúncias no Espírito Santo é o dobro da média nacional

Públicado em 

20 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Violência doméstica; violência contra a mulher
A ligação para o número 180, de denúncias de violência contra a mulher, é gratuita; o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana Crédito: Arte/Geraldo Neto
No Espírito Santo, o serviço Ligue 180, número utilizado para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher no país, recebeu, até o mês de julho, 1.939 mil denúncias, volume que equivale a um aumento de 66,58% em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo o Ministério das Mulheres, o crescimento percentual da utilização do serviço no Estado foi bem superior à média nacional. Nos sete primeiros meses do ano, a central registrou 84,3 mil ligações em todo o país, um aumento de 33,5% ante o mesmo período de 2023.
Entre as denúncias realizadas no Brasil, 1.218 foram apresentadas pela própria vítima, enquanto em 719 o denunciante foi uma terceira pessoa. A casa da vítima ainda é o cenário onde mais situações de violência são registradas. No Espírito Santo, 869 denúncias tinham este contexto.
Das 1.939 denúncias para o Ligue 180 no ES neste ano, 1.170 tiveram como vítimas mulheres pretas ou pardas. E 675 notificações ao serviço são atos de violência provocados por maridos, companheiros ou ex-companheiros.

NÃO SE CALE: COMO UTILIZAR O DISQUE 180

O governo federal ainda anunciou neste mês mais uma etapa da reestruturação do Ligue 180, que agora passa a atuar de forma totalmente independente à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
De acordo com o Ministério das Mulheres, a mudança retoma o Ligue 180 como um serviço de utilidade pública essencial ao enfrentamento à violência contra mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
É possível também fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.
A coluna reforça o apelo: em caso de violência contra as mulheres, denuncie; a impunidade é o combustível da violência. Mulheres, não se calem!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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