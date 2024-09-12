A “velha violência moderna” que faz cada vez mais vítimas no ES

Stalking pode acontecer de forma virtual ou presencial Crédito: Freepik

Um tipo de crime tem chamado a atenção no Espírito Santo: a perseguição (stalking). De janeiro a agosto, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , ocorreram 912 denúncias desse delito em solo capixaba, o que dá uma média de um caso a cada seis horas.

Desse total de incidentes registrados em oito meses, 571 se configuraram como “ameaça/perseguição”, enquanto outros 341 foram de “ameaça/violência psicológica contra a mulher”.

No ranking de denúncias aparece Vila Velha em primeiro lugar, com 163 incidentes, seguido por Serra (162), Vitória (93), Colatina (44) e Cariacica (38).

Stalking, ou perseguição obsessiva, é um crime que consiste em perseguir alguém de forma insistente e repetitiva, causando medo e constrangimento à vítima. O termo "stalking" vem do inglês e significa "caçar" ou "perseguir".

O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal alerta que a quantidade de ocorrências pode ser ainda maior, haja vista que há subnotificações. “Muitas vítimas têm medo de denunciar os agressores, por vários fatores que vão, por exemplo, de uma dependência financeira até por receio de que algo possa acontecer com seus entes queridos.”