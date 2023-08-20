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Leonel Ximenes

A promessa: maior beiju do mundo será feito no ES

Iguaria feita da goma de mandioca é uma tradição das comunidades quilombolas

Públicado em 

20 ago 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quilombola fazendo beijus na festa do ano passado em Itaúnas
Quilombola fazendo beijus na festa do ano passado em Itaúnas Crédito: Divulgação
A Vila de Itaúnas, no Norte do Estado, está prestes a receber a segunda edição de um encontro de beijuzeiras que prometem produzir um dos maiores beijus do mundo. A iguaria, feita da goma de mandioca, é uma tradição das comunidades quilombolas do Estado. A delícia culinária é feita em um tacho com 1,44m de diâmetro, onde são feitos os beijus moles, com recheio de coco e amendoim.
“É um encontro de gerações, resgatando as raízes da nossa Vila. É um momento onde mães, filhos, netos e avós podem se reunir, ver a produção do beiju ao vivo, e resgatar momentos da nossa cultura”, explicou uma das organizadoras do evento, Maria Inês Loureiro.
Os beijus moles serão vendidos a partir de R$ 7. O encontro também vende a iguaria para levar para casa, em versões menores, com ou sem sabor, e a farinha de mandioca – matéria-prima para o prato.
O encontro faz parte da 5ª edição do Festival Gastronômico Itaúnas & Sabores, no próximo feriadão, de 7 a 10 de setembro. Além de 27 pratos típicos – com o tema "Aipim, Mandioca, Macaxeira" –, o festival conta com diversas apresentações culturais por toda a Vila de Itaúnas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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