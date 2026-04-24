Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana

Uma caminhonete capotou após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Viana,Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 12h30 desta sexta-feira (24) e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
Informações preliminares da corporação indicam que o motorista do Honda Civic teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira da caminhonete, provocando o capotamento.
Na Ford Ranger estavam o motorista, a esposa, a mãe dele e duas crianças. Uma delas foi levada ao hospital para exames, mas sem lesões aparentes. No carro, estava apenas um casal e somente o condutor se feriu.
O trânsito seguiu por desvio durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, sendo totalmente liberado por volta das 13h30.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta