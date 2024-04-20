A presença capixaba no mais importante autódromo do Brasil

Ana Paula Castro já desenvolveu os troféus dos campeões e o desenho do Anel do Campeão. A peça que será entregue na capital paulista conta com a imponência e o brilho do aço em sua composição. No centro, o traçado do GP de Interlagos.

Esta será a primeira etapa em que a ArcelorMittal, empresa que tem uma grande operação no Espírito Santo, dará o nome a uma prova, o chamado naming rights. Muito comum em todo o mundo, o contrato de naming rights é a concessão sobre o nome de um local. Em troca de um valor, a empresa passa a ter o direito de colocar seu nome em local, estabelecimento ou espaço cultural, por um determinado prazo.