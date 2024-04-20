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Leonel Ximenes

A presença capixaba no mais importante autódromo do Brasil

Designer do Espírito Santo assina troféu exclusivo para a Stock Car, que terá mais uma etapa neste fim de semana em São Paulo

Públicado em 

20 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O troféu criado pela designer Ana Paula Castro que será entregue aos vencedores da Stock Car em Interlagos
O troféu criado pela designer Ana Paula Castro que será entregue aos vencedores da Stock Car em Interlagos Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Haverá um toque capixaba na produção e entrega dos troféus dos campeões da Stock Car Pro Series e Stock Series, na terceira etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro, neste fim de semana (20 e 21), em Interlagos, SP. As obras têm a assinatura da designer Ana Paula Castro e serão oferecidas pela ArcelorMittal.
Ana Paula Castro já desenvolveu os troféus dos campeões e o desenho do Anel do Campeão. A peça que será entregue na capital paulista conta com a imponência e o brilho do aço em sua composição. No centro, o traçado do GP de Interlagos.
Além dos seis troféus que serão distribuídos entre os três mais bem colocados de cada uma das duas corridas do final de semana da Stock Car Pro Series, um troféu será leiloado em prol de uma entidade beneficente de Santa Catarina, por meio da plataforma Play for a Cause.
No ano passado, o troféu do campeão da Stock Car também foi leiloado em uma iniciativa da ArcelorMittal e beneficiou a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
Esta será a primeira etapa em que a ArcelorMittal, empresa que tem uma grande operação no Espírito Santo, dará o nome a uma prova, o chamado naming rights. Muito comum em todo o mundo, o contrato de naming rights é a concessão sobre o nome de um local. Em troca de um valor, a empresa passa a ter o direito de colocar seu nome em local, estabelecimento ou espaço cultural, por um determinado prazo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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São Paulo (SP) ArcelorMittal Automobilismo Acacci ana Paula Castro
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