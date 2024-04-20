A presença capixaba no mais importante autódromo do Brasil

Haverá um toque capixaba na produção e entrega dos troféus dos campeões da Stock Car Pro Series e Stock Series, na terceira etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro, neste fim de semana (20 e 21), em Interlagos, SP. As obras têm a assinatura da designer Ana Paula Castro e serão oferecidas pela ArcelorMittal
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Ana Paula Castro já desenvolveu os troféus dos campeões e o desenho do Anel do Campeão. A peça que será entregue na capital paulista conta com a imponência e o brilho do aço em sua composição. No centro, o traçado do GP de Interlagos.
Além dos seis troféus que serão distribuídos entre os três mais bem colocados de cada uma das duas corridas do final de semana da Stock Car Pro Series, um troféu será leiloado em prol de uma entidade beneficente de Santa Catarina, por meio da plataforma Play for a Cause
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No ano passado, o troféu do campeão da Stock Car também foi leiloado em uma iniciativa da ArcelorMittal e beneficiou a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
Esta será a primeira etapa em que a ArcelorMittal, empresa que tem uma grande operação no Espírito Santo, dará o nome a uma prova, o chamado naming rights. Muito comum em todo o mundo, o contrato de naming rights é a concessão sobre o nome de um local. Em troca de um valor, a empresa passa a ter o direito de colocar seu nome em local, estabelecimento ou espaço cultural, por um determinado prazo.