Após 10 anos, tradicional campeonato de alta velocidade volta ao Sambão

Sai a cadência do samba, entra a arrancada dos automóveis. Em clima de nostalgia, o Campeonato Estadual de Arrancada retorna à pista do Sambão do Povo
, após 10 anos sem realização da tradicional competição de alta velocidade.
As arrancadas são provas nas quais automóveis originais ou preparados competem em uma trajetória reta e nivelada no menor espaço de tempo. A competição é popular nos Estados Unidos
e é conhecida como “Drag Racing”.
De acordo com o vice-presidente da Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees), Fábio Marçal, o campeonato será realizado nos dias 1º e 2 de junho deste ano e todas as vagas de piloto já estão esgotadas.
“Vimos que os competidores estão em clima de nostalgia e assim que souberam da prova, logo garantiram sua inscrição. O campeonato tem vagas limitadas, segue todas as normas brasileiras de automobilismo e tem o apoio da Prefeitura de Vitória
”, explicou Marçal.
A competição fará uma homenagem a Paulo César Tommasi, que morreu neste ano. Tommasi foi um dos principais pilotos da história do automobilismo do Espírito Santo e auxiliou no avanço do esporte e da tecnologia para automóveis no país.
O campeonato terá a presença de veículos raros e supercarros, de Porsches a Ferraris. “Os pilotos estão correndo contra o tempo para fazerem os ajustes finais dos veículos e conseguirem suas habilitações especiais junto à Federação”, disse o vice-presidente da Federação de Automobilismo do ES.