Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Após 10 anos, tradicional campeonato de alta velocidade volta ao Sambão

Competição, muito popular nos Estados Unidos, já tem data definida para ser realizada na passarela do samba de Vitória

Públicado em 

17 abr 2024 às 16:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A competição que reúne automóveis originais ou preparados será realizada na pista do Sambão do Povo
A competição que reúne automóveis originais ou preparados será realizada na pista do Sambão do Povo Crédito: Car Mods
Sai a cadência do samba, entra a arrancada dos automóveis. Em clima de nostalgia, o Campeonato Estadual de Arrancada retorna à pista do Sambão do Povo, após 10 anos sem realização da tradicional competição de alta velocidade.
As arrancadas são provas nas quais automóveis originais ou preparados competem em uma trajetória reta e nivelada no menor espaço de tempo. A competição é popular nos Estados Unidos e é conhecida como “Drag Racing”.
De acordo com o vice-presidente da Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees), Fábio Marçal, o campeonato será realizado nos dias 1º e 2 de junho deste ano e todas as vagas de piloto já estão esgotadas.
“Vimos que os competidores estão em clima de nostalgia e assim que souberam da prova, logo garantiram sua inscrição. O campeonato tem vagas limitadas, segue todas as normas brasileiras de automobilismo e tem o apoio da Prefeitura de Vitória”, explicou Marçal.
A competição fará uma homenagem a Paulo César Tommasi, que morreu neste ano. Tommasi foi um dos principais pilotos da história do automobilismo do Espírito Santo e auxiliou no avanço do esporte e da tecnologia para automóveis no país.
O campeonato terá a presença de veículos raros e supercarros, de Porsches a Ferraris. “Os pilotos estão correndo contra o tempo para fazerem os ajustes finais dos veículos e conseguirem suas habilitações especiais junto à Federação”, disse o vice-presidente da Federação de Automobilismo do ES.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Por goleada, Câmara de Cariacica rejeita moção de aplauso a Elon Musk

Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por 4 shows

De R$ 1 mil a R$ 35 mil: Vitória faz leilão de 36 veículos

Historiador afirma que data de fundação de Vitória está errada

Gorjeta acima de 10% é legal? A resposta pode te surpreender

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Sambão do Povo Vitória (ES) Velocidade Automobilismo Alta Velocidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados