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Leonel Ximenes

A marqueteira escolhida por Luiz Paulo para a campanha em Vitória

Tucano buscou o reforço em sua tentativa de voltar a administrar a Capital pela terceira vez

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

29 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luiz Paulo e Ananda Miranda: busca em superar a polarização na eleição
Luiz Paulo e Ananda Miranda: busca em superar a polarização na eleição Crédito: Divulgação
Pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas anunciou a contratação da marqueteira Ananda Miranda, da agência Candela, especializada em comunicação e estratégia política e eleitoral.
O tucano, que se diz determinado a superar a polarização entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), que marcou a última eleição municipal e pode se repetir neste ano, destaca o objetivo de apresentar um projeto focado nos temas da cidade.
“As eleições municipais trazem uma oportunidade para todos aqueles que buscam superar e não se submeter à política radicalizada. Trata-se da realidade local e dos temas municipais”, afirma o tucano, que administrou Vitória entre 1997 e 2004.

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Jovem, mas levando na bagagem a experiência acumulada em campanhas eleitorais, Ananda conhece bem um dos lados em disputa na Capital - a esquerda, representada pelo deputado estadual João Coser. A marqueteira já assinou campanhas do parlamentar e ex-prefeito de Vitória e também da petista Karla Coser.
Do outro lado do espectro político, também comandou o marketing de nomes mais conservadores como Marcus Vicente (Progressistas) e Philipe Lemos (PDT). No último ano, esteve à frente da comunicação da Câmara Municipal de Vitória e do presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos).
“A volta de Luiz Paulo à disputa é um sinal de que a cidade sente falta do bom debate e que quer superar o radicalismo. Luiz Paulo é um realizador de futuro por estar atualizado e o eleitorado de Vitória sabe disso", afirma Ananda.
Indagada sobre como superar os conflitos ideológicos na campanha eleitoral, a marqueteira dá sua receita: “Vitória terá a oportunidade de liderar um debate público que fará com que a população volte a acreditar nas instituições. Nossa missão é comunicar isso de forma a atingir o coração dos eleitores e eleitoras. Tenho certeza que, em Vitória, a briga perderá espaço para a boa política”, aposta.

O PERFIL DE ANANDA MIRANDA

Ananda tem 33 anos, é formada em Design Gráfico pela Ufes, com especialização em Harvard em eleições e mídia. Recentemente foi aprovada no curso Women’s Leadership Network 2024 na Universidade de Columbia, em Nova York.
Trabalhou com Bete Rodrigues, pioneira do marketing eleitoral no Espírito Santo, e foi secretária de Comunicação da Câmara de Vitória. Está à frente do Candela que, neste ano, completa 10 anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Vitória (ES) PSDB Luiz Paulo Vellozo Lucas João Coser Eleições 2024
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