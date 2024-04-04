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Leonel Ximenes

A festa é do Convento, mas o presente é de outra igreja histórica

Fachada do monumento vai receber uma projeção mapeada nos dias das comemorações da padroeira do Espírito Santo

Públicado em 

04 abr 2024 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Simulação de como vai ficar na fachada da igreja do Rosário, na Prainha
Simulação de como vai ficar a fachada da igreja do Rosário, na Prainha Crédito: PixxFluxx/Divulgação
Nas noites de 6 a 8 de abril (sábado a segunda), quem for à Prainha, em Vila Velha, vai ver a Igreja do Rosário, uma das mais antigas do país, de uma forma diferente. Uma projeção mapeada na fachada da construção vai dar ainda mais brilho ao monumento histórico nos últimos dias da Festa da Penha.
Mesclando obra da artista plástica capixaba Ângela Gomes que retrata o Convento, com ícones da cultura capixaba, a projeção vai aproveitar os contornos do templo fundado no século XVI para homenagear fiéis e celebrar a Festa da Penha, momento que une fé, cultura, história e identidade do povo capixaba.

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A obra da artista plástica também está estampada em outros locais, como outdoors, lenços e até um painel instagramável na subida do Convento, como parte das ações do Instituto Cultural Vale para a festa. O quadro de arte naïf retrata a caminhada dos fiéis na subida do Convento da Penha, símbolo do patrimônio do Espírito Santo.

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“O Convento da Penha é sem dúvida o destaque das minhas produções. É o monumento mais importante e mais visitado do Estado. Participar desse projeto é a oportunidade de divulgar minha arte através de tão relevante evento”, destaca Ângela.
A realização é da Vale e do Instituto Cultural Vale, que patrocinam a festa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Cultura Festa da Penha Vale SA Sítio Histórico da Prainha Igreja de Nossa Senhora do Rosário (prainha)
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