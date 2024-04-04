A festa é do Convento, mas o presente é de outra igreja histórica

Simulação de como vai ficar a fachada da igreja do Rosário, na Prainha Crédito: PixxFluxx/Divulgação

Nas noites de 6 a 8 de abril (sábado a segunda), quem for à Prainha , em Vila Velha, vai ver a Igreja do Rosário, uma das mais antigas do país, de uma forma diferente. Uma projeção mapeada na fachada da construção vai dar ainda mais brilho ao monumento histórico nos últimos dias da Festa da Penha

Mesclando obra da artista plástica capixaba Ângela Gomes que retrata o Convento, com ícones da cultura capixaba, a projeção vai aproveitar os contornos do templo fundado no século XVI para homenagear fiéis e celebrar a Festa da Penha, momento que une fé, cultura, história e identidade do povo capixaba.

A obra da artista plástica também está estampada em outros locais, como outdoors, lenços e até um painel instagramável na subida do Convento, como parte das ações do Instituto Cultural Vale para a festa. O quadro de arte naïf retrata a caminhada dos fiéis na subida do Convento da Penha, símbolo do patrimônio do Espírito Santo.

“O Convento da Penha é sem dúvida o destaque das minhas produções. É o monumento mais importante e mais visitado do Estado. Participar desse projeto é a oportunidade de divulgar minha arte através de tão relevante evento”, destaca Ângela.