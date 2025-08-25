Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

A coluna Leonel Ximenes está de férias

Em meados de setembro voltaremos com as publicações diárias no jornal A Gazeta

Vitória
Publicado em 25/08/2025 às 10h00
Leonel Ximenes, colunista de A Gazeta. Crédito: Ricardo Medeiros

A Coluna Leonel Ximenes dá uma pausa para um pequeno descanso. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, prezado leitor, seja lendo a coluna, fazendo críticas e sugestões e compartilhando o conteúdo publicado. Obrigado pela honrosa parceria. Um abraço e até a volta!

