A coluna Leonel Ximenes está de férias

A Coluna Leonel Ximenes dá uma pausa para um pequeno descanso. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, prezado leitor, seja lendo a coluna, fazendo críticas e sugestões e compartilhando o conteúdo publicado. Obrigado pela honrosa parceria. Um abraço e até a volta!
