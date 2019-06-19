Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

60 cidades do Espírito Santo ainda não têm o Samu 192

Cidades importantes que são polos regionais, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, não dispõem do serviço de resgate e tratamento médico

Vitória
Publicado em 19/06/2019 às 21h58
Atualizado em 02/10/2019 às 01h19


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.