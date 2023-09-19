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Leonel Ximenes

40 anos de amor e três filhos depois, o sonhado casamento no ES

Casamento comunitário promovido por prefeitura da Grande Vitória reuniu 86 casais

Públicado em 

19 set 2023 às 15:44
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ione Ventura Martins, 60 anos, e Edson Graça Martins, 73 anos: felizes sempre, felizes para sempre
Ione Ventura Martins, 60 anos, e Edson Graça Martins, 73 anos: felizes sempre, felizes para sempre Crédito: Cláudio Postay
Nunca é tarde para dizer “sim”, ainda que neste caso seja um ato formal porque o amor, este sempre existiu. Juntos há mais de 40 anos e pais de três filhos, os comerciantes Ione Ventura Martins, 60 anos, e Edson Graça Martins, 73 anos, foram um dos casais selecionados para o casamento comunitário de Cariacica, que reuniu 86 casais no último fim de semana, na estrutura montada no Trevo de Alto Lage, em frente à prefeitura.
"Foi um momento de muita alegria e felicidade. Minha filha nos inscreveu e hoje toda família está reunida para celebrar conosco", disse a feliz (e amada) Ione. Não foi o único casal que oficializou sua união depois de anos de convivência em comum.
Juntos há mais de cinco anos, desde o tempo da escola, os jovens Gabriel Ângelo, 21 anos, e Micaelly Lyra, 19 anos, afirmaram que o momento foi de muita felicidade. "Hoje celebramos nosso amor", destacou Micaelly.

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O casamento comunitário também celebrou a união de Sara Vailante e Eduardo Vicente. "Estamos juntos há dois anos e já tínhamos o desejo de tornar oficial nossa união. Quando abriu o edital vimos que essa era a oportunidade. Estamos felizes e realizados", disse Eduardo.
O evento, promovido pela Secretaria de Assistência Social da prefeitura, reuniu os casais selecionados por meio de um edital. Eles atenderam aos critérios estabelecidos no edital, como residência no município, ter idade mínima de 18 anos, e serem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), entre outros.
O casamento comunitário de Cariacica reuniu 86 casais
O casamento comunitário de Cariacica reuniu 86 casais Crédito: Cláudio Postay
"Há mais de 10 anos Cariacica não realizava casamentos comunitários. Tínhamos uma demanda muito grande e então era preciso abrir essa oportunidade para as famílias. Muito em breve iremos abrir novas vagas para que mais casais também oficializem a união gratuitamente", explica a secretária de Assistência Social de Cariacica, Danyelle Lírio.
Havia vagas para 300 casais, mas apenas 86 apresentaram a documentação requerida para a cerimônia do último sábado (16). Danyelle adiantou que os casais que ficaram pendentes com a documentação poderão participar das próximas edições do casamento comunitário.
Que o amor receba sempre “sim”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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