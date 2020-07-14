33 mil imóveis não estão ligados ao esgoto em Serra e Vila Velha

A Serra
tem 21 mil imóveis e Vila Velha
tem outros 12 mil com estrutura de rede de esgoto
pronta e passando na porta, sem que a ligação seja feita. Isso significa que o esgoto dessas unidades não está sendo destinado adequadamente e pode trazer prejuízos à saúde e ao meio ambiente.
Segundo a Ambiental Serra e Vila Velha, empresa que tem parceria público-privada (PPP) com a Cesan
, a atribuição de fazer a ligação do esgoto do imóvel à rede é de responsabilidade dos moradores, prevista em lei federal.
Aqueles que ainda não fizeram a conexão já começaram a ser fiscalizados pelos órgãos públicos. Não se conectar à rede de esgoto é crime ambiental, passível de processo no Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
.
O município da Serra, segundo a Ambiental, está acima da média nacional no percentual de atendimento a serviços de esgoto, alcançando o patamar de 90%, enquanto no Brasil o índice geral gira em torno dos 50%, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil.
A PPP já implantou 190 mil metros de rede coletora em cinco anos de atuação na Serra. Para conduzir o esgoto coletado na cidade até as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), a concessionária colocou em prática um plano de ampliação com a implantação de rede coletora, coletores troncos, estações elevatórias e linhas de recalque.
Todo mês, 150 milhões de litros de esgoto são coletados e tratados pelo sistema de esgotamento sanitário. O volume é equivalente a 60 piscinas olímpicas coletadas e tratadas mensalmente ou a 718 piscinas olímpicas coletadas e tratadas em um ano.