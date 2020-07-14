Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

33 mil imóveis não estão ligados ao esgoto em Serra e Vila Velha

Essas unidades estão com a rede pronta na porta, mas os proprietários não fizeram a conexão e agora estão sujeitos a processo judicial

Públicado em 

14 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que ainda não contam com rede de esgoto Crédito: Fernando Madeira
Serra tem 21 mil imóveis e Vila Velha tem outros 12 mil com estrutura de rede de esgoto pronta e passando na porta, sem que a ligação seja feita. Isso significa que o esgoto dessas unidades não está sendo destinado adequadamente e pode trazer prejuízos à saúde e ao meio ambiente. 
Segundo a Ambiental Serra e Vila Velha, empresa que tem parceria público-privada (PPP) com a Cesan, a atribuição de fazer a ligação do esgoto do imóvel à rede é de responsabilidade dos moradores, prevista em lei federal.
Aqueles que ainda não fizeram a conexão já começaram a ser fiscalizados pelos órgãos públicos. Não se conectar à rede de esgoto é crime ambiental, passível de processo no Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

NA SERRA, ÍNDICE DE LIGAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

O município da Serra, segundo a Ambiental, está acima da média nacional no percentual de atendimento a serviços de esgoto, alcançando o patamar de 90%, enquanto no Brasil o índice geral gira em torno dos 50%, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil.
A PPP já implantou 190 mil metros de rede coletora em cinco anos de atuação na Serra. Para conduzir o esgoto coletado na cidade até as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), a concessionária colocou em prática um plano de ampliação com a implantação de rede coletora, coletores troncos, estações elevatórias e linhas de recalque.

Veja Também

Obras de água e esgoto no ES vão alavancar emprego na pós-pandemia

Cesan promete investir R$ 2,1 bi para universalizar serviços de água e esgoto

PPP de Cariacica é última etapa para Baía de Vitória sem esgoto doméstico

Todo mês, 150 milhões de litros de esgoto são coletados e tratados pelo sistema de esgotamento sanitário. O volume é equivalente a 60 piscinas olímpicas coletadas e tratadas mensalmente ou a 718 piscinas olímpicas coletadas e tratadas em um ano.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

água Serra Vila Velha Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados