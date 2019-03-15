25% dos eleitores da Serra já fizeram a biometria

Antes mesmo da convocação obrigatória, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, os eleitores da Serra já estão procurando os cartórios para atualizar seus títulos. Crédito: Divulgação

Antes mesmo da convocação obrigatória, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, os eleitores da Serra já estão procurando os cartórios para atualizar seus títulos. Dados coletados no último dia 15, pelo TRE-ES, indicam que 82.837 votantes fizeram a biometria, o que representa 25,54% do total da cidade.

Em Cariacica

Os eleitores de Cariacica também estão antecipando o serviço, mesmo em menor número: 50.537 votantes procuraram os cartórios da cidade para fazer o recadastramento biométrico, o que representa 19,25% do eleitorado municipal.

No Estado

Vitória, Vila Velha e Viana já passaram pela biometria obrigatória. Em todo o Estado, 46,33% dos eleitores estão com o título atualizado.

O dilema de Casão

Tem um problema para Casagrande (PSB) resolver, com data marcada. É que o deputado Majeski, do partido do governador, é candidatíssimo a prefeito de Vitória. Vai enfrentar o candidato do prefeito Luciano Rezende (PPS), aliado do governador.

A cultura agradece

O projeto executivo de reforma do Museu Homero Massena, na Prainha, está pronto e aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e pela prefeitura. Só falta agora a PMVV começar a obra de recuperação deste importante patrimônio cultural.

Investigação na Serra

O Ministério Público Estadual está apurando denúncia de falta de extintores de incêndio e alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros nas unidades municipais de saúde da Serra.

Afronta

No muro em frente ao DML, no bairro Santa Luíza, em Vitória, picharam um palavrão contra as leis vigentes no país.

Alegres demais

Moradores estão reclamando do excesso de festas e das festas com excessos realizadas por universitários em Alegre. Algumas varam as madrugadas, com muito barulho, e extrapolam os limites dos bares.

Corre, presidente!

A Presidência da República comprou uma esteira ergométrica, no valor de R$ 9.470, para o Palácio da Alvorada. Agora só falta Bolsonaro parar de colocar leite condensado no pão.

Perigo na rua

Tem motoboy trafegando na contramão na Rua do Rosário, no Centro de Vitória, para ganhar tempo antes de alcançar a Av. Jerônimo Monteiro.

Perigo na calçada

Leitor reclama que no trajeto entre o Iate Clube e a guarita da PM, na entrada da Ilha do Boi, ciclistas estão transitando na calçada destinada a pedestres e em alta velocidade.

Alô, eleitor!

Você gostaria de viver num país em que o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público se acusam mutuamente?

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MINIENTREVISTA

"Mantive a coerência e estou em paz com isso"

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT), em menos de dois meses, deixou de ser secretário de Esportes e conselheiro do Tribunal de Contas. Ele diz que não se arrepende: “Não há frustração. A vida é feita de escolhas, e eu fiz a minha”.

O senhor abriu mão de assumir a Secretaria Estadual de Esporte e de concorrer a uma vaga no Tribunal de Contas, para que Luiz Durão, então preso, não assumisse sua vaga na Assembleia. Não se sente frustrado?

Não há frustração. A vida é feita de escolhas, e eu fiz a minha. Quando fui convidado pelo governador para assumir a Secretaria de Esportes, declinei justamente para evitar que uma pessoa denunciada por pedofilia assumisse uma cadeira na Assembleia. E foi pelo mesmo motivo que decidi não disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Mantive minha coerência e estou em paz com isso. Além disso, minha decisão contribuiu para mantermos o bom clima institucional que o momento exige. Afinal, desde 2003 temos um clima de harmonia entre os Poderes.

Fez algum acordo com o governo para não disputar vaga no TCES?

Não houve qualquer acordo. A decisão de não disputar foi minha, pelos motivos que já expus.

É candidato a prefeito de Cariacica? Espera o apoio do governador?

Meu objetivo no momento é realizar mais um bom mandato em defesa dos interesses dos capixabas e especialmente dos moradores de Cariacica.

O senhor tem se aproximado de Juninho nos últimos tempos. Mudou o prefeito ou mudou o seu principal opositor?

Nem uma coisa nem outra. Minha posição é no sentido de ajudar Cariacica no que for preciso. As diferenças político-eleitorais não podem falar mais alto que os interesses da nossa população.





Qual sua avaliação sobre os dois primeiros meses do governo Casagrande?