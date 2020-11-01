Longe do Brasil real, Brasília faz jus ao apelido de Ilha da Fantasia

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França

As reformas estruturais precisam voltar à agenda política para que o país avance na recuperação da economia. O ano de 2020 foi perdido: deveremos ter uma queda do PIB brasileiro de 4% a 5% , voltando ao patamar de 2010. Um recuo de uma década!

Alguns fatos merecem atenção:

3. O problema não é somente a dívida atingir 100% do PIB: o problema é que ela não está sob controle.

5 - Nos próximos 12 meses quase metade da dívida pública vence, e com a desconfiança o custo da rolagem deve subir. Hoje temos Selic a 2% e juros dos títulos de 10 anos em 8,3%, um descolamento já significativo.

O setor produtivo, a imprensa e a sociedade em geral têm cobrado as prometidas reformas, notadamente a tributária e a administrativa , para eliminar desperdícios. Governo e Congresso , contudo, parecem insensíveis ao crescente empobrecimento do país.

No início do mês, quando selaram as pazes, Paulo Guedes Rodrigo Maia ressaltaram a necessidade de união para votar questões importantes como a regulamentação do teto de gastos, o novo programa de transferência de renda e as reformas. Mas a agenda não avançou.

A reforma administrativa deveria reduzir o custo do Estado: quem gasta mais do que arrecada precisa cortar despesas (e não aumentar tributos). A reforma tributária deve resolver uma histórica esquizofrenia legislativa, que leva o país a ter o equivalente a 1 PIB, ou R$ 7 trilhões, em contencioso tributário!

Brasília já foi chamada de Ilha da Fantasia, por viver distante da aflição do Brasil real. O Executivo e o Congresso, que representam os 210 milhões de brasileiros, parecem fazer jus ao apelido.