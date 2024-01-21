Grande Vitória: a boa política na prática em cada município

O Brasil tem cerca de 5,6 mil municípios. Levantamento da Firjan – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro divulgado em outubro passado mostrou que 30% dos municípios do país não têm receita suficiente para custear o básico para manter a prefeitura e a Câmara de Vereadores.

Mais da metade dos municípios, ou 55%, tem nível considerado crítico para cobrir esses gastos básicos e somente 25% tem gestão considerada excelente.

As prefeituras da Grande Vitória, felizmente, pertencem ao restrito grupo das cidades com gestões eficientes.

Começando pela Capital , a Prefeitura de Vitória deslanchou ainda em 2021 um amplo pacote de investimentos de quase R$ 2 bilhões, que vem sendo desenvolvido ao longo da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini.

Dados da prefeitura indicam que, de janeiro de 2021 a novembro de 2023, foram lançadas licitações que somam R$ 1,8 bilhão, entre obras e equipamentos, com destaques como a nova Orla Noroeste, em São Pedro; a reformulação e urbanização da Rua da Lama, em Jardim da Penha e da Curva da Jurema, vários projetos de melhoria de mobilidade, além da construção de oito novas escolas e reformas de unidades de saúde.

A cidade de Vitória tem se destacado nacionalmente, ganhando visibilidade na imprensa nacional e chamando a atenção de gestores públicos de todo o Brasil.

Os investimentos incluem obras estruturantes como drenagem e pavimentação de vias nos bairros e a construção da Rotatória do Ó; a revitalização de praças e ampliação dos espaços de lazer. A expectativa da gestão é entregar mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas e recapeadas até junho deste ano.

Em Vila Velha , a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, em parceria com o Estado e alinhado com o governador Renato Casagrande, está executando um robusto programa de R$ 3,5 bilhões em infraestrutura urbana. Os investimentos incluem reformas e construções de escolas, obras de macrodrenagem e pavimentação de ruas.

Além disso, a administração vem desenvolvendo dois projetos para planejar o futuro da cidade, em parceria com a Fundação Dom Cabral, ouvindo a sociedade e o setor produtivo. São eles o “Vila Velha 500 Anos” e o “Vila Velha Ágil”, lançados no mês passado. A ideia é realizar um planejamento estratégico até 2035, quando a cidade completará 500 anos de história.

Em Cariacica , no balanço da gestão no fim do ano passado, o prefeito Euclério Sampaio destacou um pacote de investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão, sendo que neste ano serão R$ 225 milhões, num recorde para a cidade.

Os investimentos incluem obras de drenagem e pavimentação, construção de pontes e escadarias e a Nova Orla de Cariacica, em Porto de Santana . Essa obra foi batizada com o nome de meu pai, Senador Sérgio Rogério de Castro, uma homenagem que a família agradece. A solenidade de inauguração no fim do ano passado foi uma grande festa que reuniu cerca de 20 mil pessoas.

Em Viana , o município com o menor PIB da região metropolitana, o prefeito Wanderson Bueno estabeleceu parceria com o Estado e vem realizando investimentos próximos de R$ 500 milhões, com a execução de cerca de 300 obras nesses 3 anos de gestão.

Uma das prioridades é o investimento em drenagem e pavimentação das ruas ao longo deste ano, evitando enchentes como as que atingiram a cidade no fim de 2022, levando à decretação de calamidade.

Esse passeio pela Grande Vitória nos mostra que a região metropolitana é uma ilha em meio aos milhares de municípios no país que não conseguem custear o básico da máquina administrativa.

Vista de Vitória a partir do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O ideal, inclusive, é que as gestões das cidades da Grande Vitória, juntamente com o governo do Estado, pudessem avançar em uma gestão metropolitana, unificando e otimizando serviços comuns em áreas como transporte e guarda municipal, por exemplo, o que poderia resultar em utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

É preciso reconhecer e estimular os bons exemplos nas gestões municipais, porque esses resultados não caem do céu. Gestões equivocadas do passado já levaram a atrasos no pagamento de servidores e fornecedores, com deterioração dos serviços públicos. E como mostra o estudo da Firjan, a realidade que vivemos na Grande Vitória não é a realidade predominante nas cidades do país.