Vitória, a locomotiva do Espírito Santo

Quando assumimos, em 2021, Vitória tinha apenas R$ 6,5 milhões para investimentos e estava impossibilitada de contrair operações de crédito. Implantamos um rígido ajuste fiscal, corte de gastos, privilégios e qualificação dos gastos públicos. Lançamos o Plano Vitória, com meta de investimento de R$ 1 bi até 2024.

Graças à responsabilidade com os recursos públicos, hoje temos a alegria de poder dizer que Vitória voltou a ser protagonista em todas as áreas e realiza políticas públicas que levam dignidade e qualidade de vida para os moradores.

Superamos a meta inicial do Plano Vitória e já alcançamos R$ 2 bilhões de investimentos em execução. Temos obras, serviços e ações em todas as regiões administrativas da cidade, de fato promovendo a igualdade e justiça social. Um exemplo é o Vix + Cidadania, uma inovadora política pública social, que já beneficia mais de 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Com isso, Vitória será a primeira capital do país a erradicar a extrema pobreza.

Nova Orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Leonardo Duarte/PMV

Na educação, saímos de quatro escolas em tempo integral, em 2021, para 17; e iniciamos 2024 com um total de 30. A segurança e o bem-estar também são prioridades da PMV. A Capital capixaba é a cidade com o menor número de assassinatos da Grande Vitória . Nossa Guarda está mais forte e recebe grandes investimentos. Criamos uma Gerência de Inteligência, a Ronda Ostensiva Tática Municipal - Romu, dotamos a nossa segurança municipal com novos equipamentos, nova sede e veículos.

Desde 2021, a cidade passou de 24 câmeras para as atuais 747, operadas e monitoradas pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), que possui supercomputador e tecnologia de ponta. Também foram compradas armas e viaturas, dando condições adequadas de trabalho para os agentes.

Investimos na capacitação do efetivo da Guarda Municipal, com 20 cursos das mais diversas especialidades, levaram ao conhecimento dos agentes o que há de mais moderno em segurança pública. Só em 2023, o efetivo da Guarda de Vitória atendeu 4.799 acionamentos. Nos últimos três anos, foram mais de 1.300 detenções feitas somente pela Guarda de Vitória e mais de 600 veículos recuperados com a ajuda do Cerco Inteligência de Segurança.

Implantamos o primeiro abrigo para pessoas em situação de rua do Estado, que já atendeu a quase mil cidadãos, acumulando histórias de transformação social, com pessoas reinseridas no mercado de trabalho, aproximadas de suas famílias e aprovadas em cursos e faculdades.

Somos referência em turismo e, neste verão, já temos mais de 80% de ocupação hoteleira. O reconhecimento das iniciativas de Vitória é evidente, liderando rankings de competitividade e inovação de diferentes e renomadas instituições nacionais. Nossa Capital se destaca, também, no ranking "Connected Smart Cities" pela excelência na saúde pública e na educação.