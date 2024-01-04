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Medicina

Vacina contra HIV, diagnóstico de câncer... as novidades na ciência para 2024

Revista Nature Medicine listou as pesquisas de ponta cujos resultados eles esperam ver neste ano

Públicado em 

04 jan 2024 às 01:40
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Todo final de ano, a revista Nature Medicine especula, com cientistas de todo o mundo, quais as pesquisas de ponta cujos resultados eles esperam ver no próximo ano. Vamos usar este espaço para conhecer algumas dessas pesquisas.
Na oncologia, o câncer de pulmão ainda é descoberto muito tarde. Quase ¾ são diagnosticados em estágios avançados, e muitas vidas se perdem. Dois estudos são importantes para o diagnóstico mais precoce. O primeiro (4-IN THE LUNG RUN) está investigando 26 mil pessoas em seis países europeus e busca avaliar se o uso de tomografia de pulmão como rastreamento pode ser a cada dois anos se a primeira for absolutamente normal ou se deve ser anual nos tabagistas crônicos.
O segundo, desenvolvido em seis hospitais do Reino Unido, quer investigar 150 mil pacientes que fizeram RX de tórax por solicitação médica, se a aplicação de inteligência artificial na análise dessa imagem encurta o tempo de diagnóstico. Ainda em pesquisas de câncer, o estudo Nadina, desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, avalia imunoterapia para melanoma. Por fim, novos tratamentos para metástases cerebrais de câncer de mama estão sendo investigados no estudo Destiny-Breast12, também internacional, nos EUA, Europa e Austrália.

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Estudos de novas vacinas também são vários e diversos. A Nature destaca dois deles, embora muitos pudessem ser citados. Uma nova e promissora vacina de HIV passará a ser estudada. Ainda em Fase 1, a VIR-1388 é uma vacina que usa um vetor viral, o citomegalovírus. Essa vacina induz uma robusta imunidade celular que tem o potencial de prevenir a aquisição do vírus HIV. É um novo conceito, ainda avaliando somente segurança e resposta imune, e será conduzida em sítios nos EUA e na África do Sul. Também uma nova vacina para malária, R21, será testada em 2,4 mil crianças em áreas endêmicas de Burkina Faso, Quênia e Tanzânia.
Um desafio para os médicos e enfermeiros tem sido estratificar o risco das pessoas que procuram os serviços de pronto-socorro. Muitos sistemas de classificação foram criados e muitas vezes criticados quando aplicados na vida real. O Centro Médico universitário de Maastricht (Holanda) criou um sistema novo, o Riskimdex, aplicando inteligência artificial para identificar quais os pacientes de maior risco que procuram um serviço de emergência. O MARS-ED será um estudo desenvolvido em vários hospitais europeus para avaliar esse novo sistema com objetivo de otimizar os serviços de emergência e salvar mais vidas.
Finalmente, o estudo Stem-PD vai transplantar células nervosas produtoras de dopamina, derivadas de células-tronco embrionárias humanas nos cérebros de pacientes com 50-75 anos de idade com Doença de Parkinson moderada. É muito inovador porque será a primeira vez que terapia com células-tronco será testada para a doença.
Vamos desejar um feliz 2024 para todos esses pesquisadores.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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