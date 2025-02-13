H5N1 é a nova pandemia?

È enorme a diversidade dos vírus de gripe A entre as aves. Diversos subtipos virais com variações de 18 hemaglutininas (H1-H18) e 11 neuraminidades (N1-N11) ocorrem em diversos tipos de aves aquáticas e alguns mamíferos. Até hoje somente os subtipos de três hemaglutininas (H1,H2 e H3) causaram doenças frequentes em seres humanos. O vírus B de gripe muito raramente ocorre em aves. No século 20, ocorreram quatro pandemias de gripe. É natural que os cientistas se preocupem.

O vilão da vez é sem dúvida o H5N1. A primeira descrição desse vírus em seres humanos ocorreu em 1997, em Hong Kong, quando 18 pessoas foram acometidas em decorrência de um surto de H5N1 em mercados de aves vivas . Na ocasião, 61% tiveram pneumonia, metade foi admitida na UTI e 1 em cada 3 pessoas morreu.

Desde 2003 a gripe H5N1 tem causado sucessivos surtos em aves e patos na Europa e Ásia. O primeiro caso em humanos na América do Sul ocorreu no Equador em uma criança de 9 anos, em janeiro de 2023.

O Instituto Butantan anunciou o desenvolvimento e produção de uma vacina contra a gripe aviária (H5N1) em humanos, frente a possibilidade de surtos Crédito: Divulgação | Butantan

Em 2024, o epicentro de H5N1 passou a ser os Estados Unidos, com a contaminação de 865 rebanhos de vacas leiteiras em 16 estados americanos. O vírus é excretado pelo leita da vaca, com risco de contaminação se ocorrer contato com leite in natura. A pasteurização, felizmente, elimina o vírus. Mais de 61 pessoas foram infectadas nos Estados Unidos, a imensa maioria apresentou conjuntivite e alguns apresentaram sintomas respiratórios leves. O antiviral oseltamivir foi usado, já que não há relato de resistência de H5N1 ao medicamento.

Em dezembro, um paciente grave com H5N1 foi hospitalizado em Lousiana nos EUA. O paciente não teve contato com vacas, mas com aves mortas no quintal . Não existem evidências de transmissão de pessoa a pessoa, de modo que a orientação das autoridades sanitárias é não manipular aves doentes ou mortas.

Os vírus de gripe mutam a todo instante, a alguns cientistas acreditam que poucas mutações são necessárias para o vírus se adaptar aos receptores de células humanas.