Conheça as novidades em pesquisas médicas para 2025

O projeto envolve o uso de inteligência artificial com o objetivo de customizar padrões dietéticos que possam ser benéficos em níveis individuais. Você, cara leitora, saberia a dieta ideal para você, que poderia ser um pouco diversa da de seu marido.

Na última década tem havido um extraordinário aumento no diagnóstico de autismo. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos EUA, estão desenvolvendo um projeto de uso de jogos de computador (Guess What, o principal) de modo planejado e coordenado nos primeiros anos de vida (2 a 8 anos de idade) e seu impacto no aprendizado e sociabilização. Enfim, muitas e importantes pesquisas em andamento trarão sem duvida boas novas.