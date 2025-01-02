Mova-se: faz bem para a sua cabeça!

O exercício físico incrementa a liberação de neurotransmissores no cérebro. Pessoas muito sedentárias têm em média desempenho pior em testes cognitivos do que pessoas que se exercitam com frequência durante a semana.

Os especialistas enfatizam que qualquer tipo de exercício é bom. Nos estudos publicados não há especificamente um exercício que seja superior a outro. De qualquer forma a maioria das pesquisas envolve atividades aeróbicas. Os cientistas explicam que, quanto mais uma pessoa melhora seu desempenho cardiorrespiratório com atividade física, maior o beneficio a alcançar na sua performance cognitiva. Assim, saia da cadeira e mexa-se caro leitor. É bom para sua saúde física e mental.