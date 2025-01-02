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Saúde

Mova-se: faz bem para a sua cabeça!

O exercício físico incrementa a liberação de neurotransmissores no cérebro. Pessoas muito sedentárias têm em média desempenho pior em testes cognitivos do que pessoas que se exercitam com frequência durante a semana

Públicado em 

02 jan 2025 às 02:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

A atividade física para idosos é de importância multifatorial, diz profissional
A atividade física afeta a saúde mental Crédito: Pixabay | Reprodução
Médicos estimulam atividade física pelos benefícios à saúde do corpo. Mas é interessante saber que se exercitar é importante para a saúde da mente. Em extensa reportagem no New York Times, Dana Smith relata como atividade física melhora nosso desempenho cognitivo. Várias pesquisas mostraram que depois de sessões de atividade física as pessoas têm melhor desempenho em testes de memória e outras funções executivas.
O exercício físico incrementa a liberação de neurotransmissores no cérebro. Pessoas muito sedentárias têm em média desempenho pior em testes cognitivos do que pessoas que se exercitam com frequência durante a semana.
Há décadas, uma pesquisadora holandesa publicou um interessante trabalho mostrando que o exercício estimula o crescimento de novas células cerebrais em camundongos maduros.

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Não sabemos obviamente detalhes de como a atividade física melhora desempenho mental em seres humanos, nem ninguém adquire uma supermemória correndo maratonas... Mas os benefícios da atividade física no desempenho mental parecem ser já senso comum. Também interfere positivamente no humor. Atividade física regular parece proteger de depressão segundo alguns estudos. Pesquisadores britânicos também demonstraram que as pessoas envolvidas em atividade física regular ou esportes tinham reduzido de modo significativo seu risco de demência.
Os especialistas enfatizam que qualquer tipo de exercício é bom. Nos estudos publicados não há especificamente um exercício que seja superior a outro. De qualquer forma a maioria das pesquisas envolve atividades aeróbicas. Os cientistas explicam que, quanto mais uma pessoa melhora seu desempenho cardiorrespiratório com atividade física, maior o beneficio a alcançar na sua performance cognitiva. Assim, saia da cadeira e mexa-se caro leitor. É bom para sua saúde física e mental.
Neste início de 2025 é comum fazermos resoluções de ano novo. Que tal, amigo leitor, começar atividade física constante! Deixar de ser sedentário traz inúmeros benefícios ao corpo, mas também ao desempenho da nossa mente. Mova-se! Também é bom para sua cabeça!

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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